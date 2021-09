La misteriosa mujer que acompaña a Dulceida con la que podría haber iniciado una nueva relación

Fue este verano cuando Alba Paul y Aida Domenech anunciaban que su relación estaba en crisis y que se tomarían un tiempo para estar separadas y así poder tomar una decisión sobre su futuro juntas.

Mientras Dulceida pasaba el verano en Ibiza con los influencers de su agenda de comunicación, InManagement, Alba Paul disfrutaba de las vacaciones en compañía de sus amistades más estrechas.

A pesar de los intentos de Aida por mostrar su mejor cara en las redes sociales, la bloqueara reconocía a finales de agosto que necesitaba desconectar de tanta presión y anunciaba que se apartaba de Instagram, su principal fuente de ingresos, durante unos días. "Me estoy haciendo daño", dijo.

La pérdida de su abuela Ana, unida a su difícil situación sentimental, hizo mella en la bloquera, que regresaba un mes después despejando algunas dudas a sus seguidores. "Llevamos siete años juntas y ahora nos estamos dando un tiempo porque nos queremos mucho. Cuando lo anuncié, la gente me exigía respuestas. Y entonces empezó el agobio", contaba.

El detonante de la ruptura, una supuesta deslealtad

Aunque la pareja nunca reveló los motivos de su separación, la televisiva Amor Romeira dejaba caer en 'Solos' que una tercera persona podría haber tenido algo que ver en el asunto.

"Se dice, yo no lo he contrastado, que hay una deslealtad por parte de Dulceida", explicaba Romeira antes de aclarar que "no son unos cuernos como tal, a mí lo que me llega es que Alba descubre cómo un tonteo o un roneo de Dulceida con un chico". "Me dicen que la que no quiere seguir es Alba", terminaba.

Dulceida, vista con una misteriosa morena en Milán

Aunque Romeira apunta a una deslealtad con un hombre por parte de Dulceida, la revista Cuore asegura que la bloguera podría tener una nueva ilusión: una joven morena con la que se la ha visto durante la Fashion Week de Milán.

Dulceida acudió a la semana de la moda acompañada de una misteriosa joven de la que no se conoce la identidad. No se dejó ver en los desfiles principales, pero sí acompañó a Domenech a las fiestas posteriores. En estos eventos fue donde el resto de invitados pudo comprobar que la catalana tenía muy buena conexión con su desconocida amiga y ya se sabe... Cuando el río suena, agua lleva.