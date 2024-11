Una modelo demanda a Kanye West por estrangularla y hacerla vomitar

La polémica sigue rodeando la figura de Kanye West por encima de las noticias musicales tras una nueva demanda por parte de una modelo, Jenn An, quien acusa al rapero de haberla estrangulado y hecho vomitar durante una sesión de fotos en 2010.

Según la información publicada por el portal TMZ, Jenn An habría acudido a la sesión de fotos del vídeo musical In For the Kill, de la cantante La Roux, en la que estaba presente Kanye West como miembro del equipo. "Dame a la chica asiática", manifestó el productor para, inmediatamente después, comenzar una escena.

Tal y como refleja la denuncia de la joven, West comenzó a estrangularla con ambas manos y le "asfixió" la cara. Acto seguido, el rapero le metió "varios dedos en la garganta, moviéndolos continuamente hacia adentro y hacia afuera, y amordazanadola para emular el sexo oral forzado" durante más de un minuto, según el testimonio de An, mientras gritaba: "Esto es arte. Esto es arte, joder. Soy como Picasso".

Para Jenn, la escena se asemejó más una escena de "atragantamientos pornográficos, garganta profunda y fetiches BDSM", que una grabación para un video musical. De hecho, el rapero sólo apareció en el remix de In For the Kill y Jenn afirma que La Roux luego le describió la grabación a un amigo diciendo que había visto un comportamiento "perturbador e inquietante".

Ha sido la propia Jenn An la encargada de demandar tanto a Kanye West como a Universal Music Group por violencia de género, ya que la modelo asegura que el sello discográfico y otras "figuras de alto perfil" del sector intentaron "enterrar" el incidente.

Sin embargo, la escena no parece haber llegado a la edición final, ya que ninguno de los protagonistas de la escena aparecen en el videoclip del remix, ni Ye ni Jenn.