Mónica Cruz, de cerca: madre soltera, su relación con Penélope y su pasado con Miguel Ángel Muñoz

Mónica Cruz es conocidos por todos en nuestro país. La actriz, bailarina y modelo es hermana de Penélope Cruz, pero ha desarrollado una carrera en el mundo del arte y de los medios de comunicación.

Nacida en Alcobendas (Madrid) en 1977, la intérprete de 47 años se dio a conocer por su papel de Silvia Jauregui en la serie Un paso adelante. Además, es de las pocas del elenco original que participó en el revival de la ficción, UPA Next.

Desde joven sabía que su destino estaba en la danza y en la actuación. Por ello estudió en el Real Conservatorio de Danza, y posteriormente durante siete años formó parte de la compañía de Joaquín Cortés. De esta forma fichó para hacer su debut como actriz en la serie de baile.

Gracias a ese primer proyecto audiovisual pasó a tener proyección internacional, y a partir de ahí se la ha podido ver en películas y series como Liolà, En busca de la tumba de cristo, Caminando, Astérix y los juegos olímpicos, Águila Roja, Velvet Colección... Y a la par ha participado en programas de televisión y en campañas de moda y publicidad.

Su vida sentimental

La relación más conocida de Mónica Cruz, de la que se sigue hablando y bromeando actualmente, es la que mantuvo durante dos años con Miguel Ángel Muñoz, su compañero en Un paso adelante. Por este amor la actriz se tatuó en la muñeca las siglas del actor, 'MAM', y con el tiempo se añadió una letra para que pusiera 'Mamá'. A día de hoy ambos tiene muy buena relación.

Entre otros rostros conocidos que habría pasado por la vida de Mónica destaca el romance fugaz que tuvo con el actor Álex González en 2010. Recientemente se la relacionó sentimentalmente con el cantante Alejandro Sanz, pero nunca confirmaron este presunto noviazgo.

Los actores Miguel Ángel Muñoz y Mónica Cruz en 2004 | GTRES

Su maternidad por inseminación artificial

La actriz decidió ser madre soltera, y lo hizo a través de la inseminación artificial en 2013. Tenía un deseo profundo por tener a un hijo, y decidió hacerlo sola, sin esperar a la pareja correcta. Y ella misma confirmó la noticia a través de redes sociales.

"¡Voy a ser mamá! He logrado cumplir el sueño de mi vida. Cuando todo esto saltó a la luz, no quise alimentar el morbo y preferí no salir a la calle, para no contribuir a que se especulara sobre un tema tan delicado. Así que he decido contarlo: para quedarme embarazada, he recurrido a la inseminación artificial. Me apetece contarlo también para tener la oportunidad de mostrar mi agradecimiento a todos esos anónimos que ayudan a muchas mujeres a cumplir, como yo, el sueño de sus vidas", expresó.

La niña se llama Antonella, y nació en mayo de 2013. Desde entonces la pequeña es la prioridad de su madre, pues la maternidad ha transformado por completo el mundo de la actriz.

"Las madres sabemos lo que es la falta de tiempo, y yo quiero invertir el mío en que las necesidades de mi hija estén cubiertas, no en pensar en qué me pongo. Me gusta arreglarme y me encanta la moda, pero tampoco tengo problema en salir a pasear a mis perros en pijama, por ejemplo. Hay días en los que ni sé lo que llevo puesto. Así soy yo", contó la actriz en una entrevista para Elle.

Su relación con Penélope Cruz

Penélope Cruz es tres años mayor que Mónica, y las hermanas siempre se han llevado tan bien que su relación va más allá de ser familia. Ambas se apoyan en todos sus proyectos e incluso han colaborado juntas en varias ocasiones. Por ejemplo, lanzaron una colección juntas en Mango y una cápsula de calzado y ropa para Geox.

Penélope y Mónica Cruz | GTRES

"No somos diseñadoras, pero cuando asumimos ese papel nos encanta hacerlo al 100%. En esta ocasión, aportamos ideas por separado, luego las discutimos, las pusimos en común y hemos trabajado con el equipo a partir de ahí. Eso es lo bueno de la moda, que un trench o un chubasquero pueden tener un punto divertido. Soy muy fan del leopardo, por eso hay interiores forrados con este print, por ejemplo", expresó para la revista Elle.

Asimismo, en el mencionado medio explicó lo que significa para ella la familia: "La familia es sagrada y mi relación con mis hermanos va por delante... Siempre digo que me alegro más de lo que les pase a ellos que de lo bueno que me ocurra a mí. En este país el peso del apellido no ayuda, pero no pasa nada, he aprendido a convivir con eso. Trabajar siempre me llevará a un lugar deseado, aunque haga menos cosas de las que podría. No me puedo anclar en la frustración, porque me quedaría sin motivación y sin ganas de seguir aprendiendo".