Muere la hija de Whitney Houston, Bobbi Kristina Brown, a los 22 años

Bobbi Kristina Brown, de 22 años y cuyo padre es el cantante de R&B Bobby Brown, fue encontrada yaciendo boca abajo en el baño de su casa el 31 de enero, sin señales de vida. El 24 de junio su familia le trasladó a un centro de cuidados intensivos en Duluth (Georgia, EEUU), donde finalmente ha fallecido.

Cinco días antes del accidente que acabó con este fatal desenlace, la joven había publicado una foto suya en Twitter acompañada de un texto en el que hacía referencia a su madre: "Mamá, te echo de menos... Te quiero cada segundo más"

"Mamá, te echo de menos... Te quiero cada segundo más" - Bobbi Kristina H.G., 26 de enero de 2015

"Finalmente está en paz en los brazos de Dios", ha dicho su familia. "Queremos nuevamente agradecer a todos por la enorme cantidad de amor y apoyo durante estos últimos meses", ha agregado en su comunicado.

Su muerte se ha producido tres años después de la muerte de su madre, quien luchó por superar su adicción a las drogas. Whitney Houston se ahogó en febrero de 2012 en la bañera de un hotel en Beverly Hills a los 48 años. Las autoridades dijeron que el abuso de la cocaína y una enfermedad del corazón contribuyeron a su muerte.

Igualmente, en el caso de Bobbi Kristina, algunas fuentes señalaron al medio estadounidense Entertainment Tonight que también estaba vinculada con las drogas. Lo que establece curiosos paralelismos con el caso de su madre.

Whitney Houston y Bobby Brown lucharon por superar juntos estas adicción y se divorciaron cuando su hija tenía 14 años. Houston describió su matrimonio, que terminó en el 2007, como algo impulsado por las drogas y el alcohol.

Bobbi Kristina Brown quiso convertirse en cantante y comenzó a grabar junto a su madre tan temprano como en 1999, haciendo dúo para el tema My Love is Your Love. En el 2003 grabaron el tema Little Drummer Boy para un álbum de Navidad.