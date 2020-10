Muere James Redford, hijo de Robert Redford, a los 58 años

James Redford, hijo de Robert Redford, ha fallecido a los 58 años por causas que no se han revelado. Así lo ha explicado su mujer, Kylie, a través de las redes sociales con un emotivo mensaje:

"Jamie ha muerto hoy. Estamos desconsolados. Vivió una vida hermosa e impactante y fue amado por muchos. Lo extrañaremos profundamente. Como su esposa desde hace 32 años, estoy muy agradecida por los dos hijos espectaculares que criamos juntos. No sé qué hubiéramos hecho sin ellos durante los últimos dos años".

James era conocido por su gran labor como activista. En 2005, fundó junto a su padre The Redford Center', una organización sin ánimo de lucro que financia y patrocina documentales para concienciar a la población de temas medioambientales.

Algunos de los títulos más destacados surgidos de The Redford Center son los documentales 'Happening: A clean energy revolution' en 2017 y 'Raise the River vs. Move the Ocean' de 2018.