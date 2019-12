Muere Marie Fredriksson, cantante de Roxette, a los 61 años

Una triste noticia está conmocionando al mundo de la música al conocerse el fallecimiento de Marie Fredriksson, integrante de Roxette junto a Per Gessle. La artista de 61 años fallecía en la mañana del pasado lunes en Suecia debido al tumor cerebral contra el que luchaba desde que se le diagnosticó en 2002.

Ha sido su propio representante el que ha dado la noticia a través de un comunicado publicando en la página de Facebook de la formación: "Con gran tristeza tenemos que anunciar que Marie Fredriksson de Roxette falleció en la mañana del 9 de diciembre, tras una batalla de 17 años contra el cáncer", junto a un repaso por la trayectoria de la artista.

"Marie nos deja un gran legado musical. Su voz increíble, fuerte y sensible, y sus actuaciones mágicas en vivo serán recordadas por todos los que tuvimos la suerte de presenciarlas. Pero también recordamos a una persona maravillosa con un gran apetito por la vida, y una mujer con un gran corazón que se preocupaba por todos los que conocía", concluye el comunicado que además añade que tanto el marido de Marie Fredriksson, Mikael Bolyos, y sus dos hijos, Josefin y Oscar, piden amablemente respeto en su dolor.

Por su parte, Per Gessle, la otra mitad de Roxette, también ha querido dedicar unas palabras a su amiga y compañera: "El tiempo pasa muy rápido. No hace tanto tiempo que pasamos días y noches en mi pequeño apartamento en Halmstad, escuchando música que amamos, compartiendo sueños imposibles. ¡Y qué sueño llegamos a compartir! Gracias Marie, gracias por todo. Eras un músico sobresaliente, una maestra de la voz, un artista increíble. Gracias por pintar mis canciones en blanco y negro con los colores más bellos. Fuiste la amiga más maravilloso por más de 40 años. Estoy orgulloso, honrado y feliz de haber podido compartir gran parte de su tiempo, talento, calidez, generosidad y sentido del humor. Todo mi amor está contigo y tu familia. Nada volverá a ser lo mismo".

UNA LARGA ENFERMEDAD

Marie Fredriksson ha relatado en varias ocasiones lo duro que ha sido luchar contra esta enfermedad durante tantos años. El 11 de septiembre de 2002 fue cuando le diagnosticaron el tumor cerebral después de que se hubiese desmayado en su casa. Pero antes de este incidente, Marie explicó que todo empezó forma paulatina, olvidando las letras de sus propias canciones.

Desde ese momento, los médicos no creyeron que la artista pudiese sobrevivir mucho más de un año, pero Marie demostró ser todo un ejemplo de superación y luchó contra la enfermedad durante 17 años. Durante todo este tiempo la cantante tuvo que enfrentarse a varias operaciones, sesiones de radioterapia y una gran cantidad de medicamentos debido a los diferentes tratamientos que dejaron secuelas en su cuerpo. Pero aún así, Marie y Per volvieron a los escenarios en 2007.

"He pasado trece años de mi vida bajo el estigma del dolor, pero nunca me he dado por vencida y no me voy a rendir. Voy a seguir peleando hasta que no pueda más. Ha sido un milagro que sobreviviera. Quien no ha pasado por esto, no puede entenderlo", explicaba la propia Fredriksson en el libro 'Listen to My Heart', escrito por la periodista Helena Von Zweigbergk.