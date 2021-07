Muere Raffaella Carrà a los 78 años tras una larga enfermedad

La diva italiana de la música y la televisión Rafaella Carrà ha fallecido este lunes 5 de julio a los 78 años. La noticia la ha dado Sergio Japino, su compañero durante más de dos décadas, a la agencia italiana Ansa, que lo ha comunicado rápidamente a través de Twitter: "Raffaella Carrà ha muerto".

"Raffaella nos ha dejado. Se fue a un mundo mejor, donde su humanidad, su inconfundible risa y su extraordinario talento brillarán para siempre", aseguró el coreógrafo y director Sergio Japino a esta agencia.

La noticia de la muerte ha venido acompañada de otra noticia. Este lunes se ha sabido que Carrà llevaba enferma una larga temporada, algo que la diva italiana había mantenido oculto como gesto de amor hacia su público, "para que su calvario personal no perturbara su recuerdo", dicen en la agencia Ansa. Lo que no ha trascendido es la enfermedad que le había sido diagnosticada.

A Raffaella le han acompañado sus sobrinos Federica y Matteo, de los que decía eran como hijos para ella. "El médico me dijo que no podía [tener hijo]. Me hubiera gustado tener un hijo. Pero tengo dos sobrinos que ha sido como tenerlos", contó en una entrevista con SModa. También estuvieron con ella Bárbara, Paola y Claudia Boncompagni, amigos de toda la vida y colaboradores cercanos.

No hay aún ninguna información sobre cuándo y cómo se despedirá a la diva italiana, aunque se sabe que la cantante pidió un simple ataúd de madera sin terminar y una urna para guardar sus cenizas.

Una estrella desde los 70

Raffaella Carrà, nacida en Bolonia en 1943, comenzó su carrera en los 70. Su primera participación en televisión fue en 1970 en el programa Io, Agata e tu junto junto a Nino Ferrer. Tenía 27 años y sedujo a los italianos por su simpatía.

Rápido la contrataron de la televisión pública italiana, RAI, para presentar un show nocturno y poco a poco se convirtió en un icono de la pequeña. Su nombre se popularizó cuando apareció en el programa Ma Che Musica Maestro con un top que dejaba al descubierto su ombligo. Se convirtió en “el ombligo de Italia” pero eso no le gustó demasiado al Vaticano. Se produjo un debate nacional.

La fama de la cantante, compositora, bailarina, coreógrafa, presentadora de televisión y actriz italiana no paró de crecer desde entonces traspasando fronteras y llegando a España. En 1975 Carrà apareció en el programa de televisión española ¡Señoras y señores! y tras este debut lanzó un álbum recopilatorio con versiones cantadas en español. Su éxito llegó a tal nivel que los directivos de TVE le propusieron presentar el programa La hora de Raffaella Carrà.