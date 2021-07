'Hay que venir al sur': la verdadera historia de la canción de Raffaella Carrà

Para hacer bien el amor hay que venir al sur.... cantó Raffaella Carrà en 1978 para alegría de los italianos del sur (y españoles, todo sea dicho) y lamento de los vecinos del norte.

La diva italiana, fallecida este lunes 5 de julio a los 78 años, nos animó a hacer las maletas y viajar, por ejemplo, a Andalucía a vivir una temporada sexualmente intensa. Cualquier diría que había llegado a Italia la extendida idea de que en el País Vasco no se folla.

No es esa la razón de ser de su canción. Hay otra explicación para que una chica del norte —Raffaella Carrà nació en Bolonia en 1943— recomendase irse al sur a vivir una particular Pasión turca.

"Esa canción la escribió Gianni Boncompagni y le pregunté lo mismo. Y él me dijo: "¡Porque "para hacer bien el amor hay que venir al norte" no rima, Rafaella!", contó en una entrevista con Vanity Fair. Vamos, que fue un consejo fortuito del que no habría ni que no habría que tomar nota. No hay que olvidar que Boncompagni fue el primer marido de Carrà y sería un poco extraño que él, que compartía cama con Carrà, hiciese esa recomendación.

Un vídeo desde Menorca

Tan fortuito que el vídeoclip de esta especie de himno de fiesta se grabó en el este. Raffaella Carrà viajó a Menorca para grabar este trabajo.

Parte de las escenas se rodaron en Cala en Porter, puerto de Maó y el hotel Capri. La grabación acumula más de 4,9 millones de reproducciones en YouTube.