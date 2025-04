Mueren dos amigos de Alejandro Sanz en el accidente de República Dominicana: "Dejáis un abismo"

República Dominicana está de luto por la tragedia en Santo Domingo, donde la famosa discoteca Jet Set ha sufrido un desplome de su techo, provocando 184 muertos, según cifras provisionales del Centro de Operaciones de Emergencias (COE). Todavía continúan las labores de búsqueda de supervivientes y 155 personas permanecen hospitalizadas.

Entre los fallecidos por el accidente, se encuentra el cantante Rubby Pérez, quien fue el encargado de poner la música y el mejor merengue en la discoteca. También se encuentran dos amigos de Alejandro Sanz: Eduardo y Johanna, de la familia Grullón. "Mi corazón está lleno de dolor, incertidumbre, no lo entiendo, no lo proceso, no puedo y no quiero. La familia Grullón es mi familia, la elegida. Es terrible e inimaginable. Dominicana estoy con ustedes, fuertemente", ha escrito el cantante en sus redes sociales.

"Aquí dejáis un abismo demasiado silencioso"

Dos horas después, el artista madrileño ha compartido imágenes con sus amigos para despedirse de ellos a través de varios recuerdos. "En un solo segundo nos cambia la vida, o nos la quita. Compadre, Eduardo; comadre Johanna… Solo nombraros duele", escribe Sanz.

Y añade: "Los momentos pasan a ser recuerdos que se clavan… que gritan de rabia sin llegar a entender nada. Aquí dejáis un abismo demasiado silencioso. Cuidaré de nuestra familia, recordando que todos, absolutamente todos los segundos, son importantes. Os quiero".

Muchos artistas y celebridades han lamentado el suceso en redes sociales y han mostrado su profunda consternación. Natti Natasha, Tokischa, Prince Royce, Juan Luis Guerra, El Alfa o Romeo Santos han dado el pésame a las víctimas y piden oraciones para todos los afectados por la tragedia.

"Qué tristeza lo de RD. No hay palabras que consuelen ante una tragedia así. Solo queda desearle mucha fortaleza para los familiares y seres queridos de las víctimas", ha escrito Bad Bunny.