'Nassau', de Shakira, podría estar inspirada en su relación con Antonio de la Rúa

¿DEDICADA A SU EX?

Nassau habla de un nuevo amor que llega para sanar las heridas de un corazón roto, lo que ha despertado rumores sobre una nueva ilusión amorosa de la colombiana. "Escribo sobre sentimientos, es difícil hablarlo en una entrevista", contestó la artista cuando le preguntaron si tenía una nueva relación.

Sin embargo, puede que la canción esté inspirada en una relación del pasado. Nassau es la capital de las islas Bahamas, el lugar donde Shakira y Antonio de la Rúa se asentaron durante años. No solo adquirieron una casa en esta ciudad -propiedad que tras la separación quedó en manos de la cantante- sino que también compraron una isla privada, Bonds Cay.

Dime, mi amor, ¿cuál es el plan? Pa' ver si me motivo

No necesito nadie más cuando tú estás conmigo

Llévamе a un sitio sin señal y me pierdo contigo

Dеspués de hacerlo sin parar, lo repetimos

¿Podrían estar estos versos inspirados en el flechazo que Shakira sintió por Antonio de la Rúa? La canción no se compuso recientemente, Shakira ya la tenía escrita mucho antes de darle formaa su discoLas Mujeres Ya No Lloran. En un primer momento, estaba compuesta en inglés, y Shakira tomó la decisión de pasarla al castellano con ayuda de GALE, una compositora boricua.

Ella es la que se ha sorprendido ante esta teoría. En el marco de los premios de la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores, la joven habló con Hola USA de esta posibilidad. "Yo no he visto eso", respondía antes de confirmar que la canción le llegó dada. "En esta canción el proceso para mí fue diferente porque ella ya tenía esta canción hecha y escrita en inglés, entonces ella me la trajo al proceso para trabajar una adaptación, trabajar juntas la letra en español", explicaba.

Aun así, no descarta que la canción tuviese ese origen. "Entonces no sabría decirte, todo es posible en la música, no tiene nada malo. Los artistas scribimos de nuestra vida, de cosas personales...", terminaba.

Shakira y Antonio de la Rúa estuvieron juntos durante casi 11 años, desde el 2000 hasta 2011. Fue el periodista peruano Jaime Bayly el que abrió el camino sobre esta posibilidad. "Yo entendí en Nassau y además el título de la canción, que quizá alude al tiempo que fueron felices en la capital de Las Bahamas en ese archipiélago precioso Shakira y Antonio, yo entendí que esa canción podía estar pensada en él...", aseguraba.

