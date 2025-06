Nia responde a la crítica de Estrella Morente tras su polémica por la tauromaquia: "Me quedé tiesa"

Nia ha vuelto a ser salpicada por una presunta polémica de lo más viral. Y todo se remonta a 2020, cuando la artista estaba en Operación Triunfo y protagonizó una actuación junto a Estrella Morente.

La folclórica decidió hacer un alegato a favor de la tauromaquia sobre el escenario, un momento muy criticado en aquel entonces. "Ni el torero mata al toro / Ni el toro moto al torero / Los dos se juegan su vida / A un mismo azaroso juego", cantó.

Y cinco años después, Morente ha acusado a la canaria de mentirosa: "Me entristeció que ella dijera que no sabía nada, cuando yo la avisé de que iba a hacer una introducción. Nia, tendrías que haber sido honesta, porque en esta vida, si quieres ser artista, lo primero es saber ser honesto", expresó en una entrevista con Risto Mejide.

La respuesta de Nia para Europa FM

Horas después de que se hayan viralizado estas palabras de Estrella Moriente contra Nia, la artista ha hablado con Europa FM de cómo reaccionó al ver estas declaraciones de su compañera de profesión.

La artista ha compartido con sinceridad su reacción: "Después de cinco años me quedé tiesa, porque no me lo esperaba".

"Me dijo que iba a hacer algo para calentar, no sabía el contenido de lo que iba a hacer. De hecho, mi cara ahí en el escenario se ve", ha defendido la artista desde los Premios de la Academia de la Música.

Asimismo, ha querido sellar la paz con la artista proponiéndole una conversación más amigable: "Estrella, si quieres nos sentamos y nos tomamos un café y te explico cómo me sentí en ese momento, porque no me lo esperaba".

Así reaccionó Nia en su momento

Por aquel 2020, Nia contó en la Academia lo ocurrido, muy distinto a lo que Estrella Moriente ha defendido recientemente, y tal y como ha repetido la artista para Europa FM.

"Ella me dijo que si me importaba que hiciese un par de cosas para calentar. Que no me asustara, que iba a calentar. Me asusté un poco al principio porque digo: 'Es otra canción'. Dije: 'Yo no sé cantar eso'", dijo al día siguiente de la actuación.