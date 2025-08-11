Nicki Nicole y Lamine Yamal: las pruebas de que son pareja | GETTY

Una nueva pareja se abre paso en el mundo mediático. Se trata de la formada inesperadamente por la cantante argentina Nicki Nicole y el futbolista Lamine Yamal.

Este verano se ha seguido de cerca a los jóvenes: según el periodista e influencer Javi Hoyos, especializado en corazón, la cantante y el deportista "se habrían liado": "Fueron a una discoteca en la playa, y ahí si que se liaron y se fueron juntos a las 4:00 horas".

Y parece que el romance no se habría quedado en tan solo un lío de una noche, pese a la clara diferencia de edad entre ellos: mientras Nicki tiene 24 años, Lamine Yamal acaba de cumplir 18.

Según las imágenes que han compartido distintos usuarios en redes sociales, Nicki Nicole abría asistido a ver jugar a Lamine Yamal en el F. C Barcelona desde la ciudad deportiva Joan Gamper.

La argentina aparece desde el público vestida con una camiseta de la equipación de Lamine Yamal, mientras que el futbolista juega el partido.

A su vez, otras imágenes han desvelado un detalle de lo más esclarecedor: Lamine Yamal tiene una fotografía de Nicki Nicole como fondo de pantalla de su móvil.

Parece que la relación entre ambos va más allá, pues las muestras de cariño y apoyo el uno al otro son un símbolo de una nueva ilusión romántica.