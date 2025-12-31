Los momentos musicales más destacados de 2025

Si por algo ha destacado 2025 es por habernos regalado grandes momentos musicales. La música en directo está más de moda que nunca, y los fans de los artistas esperan como agua de mayo tanto las giras como aquellos discos nuevos que buscan reinventar la música.

Por ello, y para despedir este año que termina, recopilamos lo mejor de los últimos doce meses en el ámbito musical tanto nacional e internacional:

Gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' de Shakira

Después de unos años centrándose en su vida personal, Shakira ha reconquistado pronto la escena con la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Recorriendo Latinoamérica y Estados Unidos, la colombiana ha llevado al escenario a grandes invitados, como Alejandro Sanz y Grupo Frontera, y ha interpretado un repertorio repleto de éxitos de su carrera y temas de su álbum del mismo nombre. El tour se expande los primeros meses de 2026, y tras ello se espera un descanso y la llegada de la gira a Europa y Asia.

Beyoncé consigue el Grammy a Mejor Álbum del Año

En 2025 Beyoncé alcanzó otro hito histórico al ganar el Grammy al Mejor Álbum del Año con un disco country, Cowboy Carter. La artista se convirtió así en la cantante con más premios Grammy en la historia, en una gala donde arrasó también con el resto de categorías country. Este reconocimiento reafirmó su enorme impacto artístico y cultural global.

Beyoncé recoge el Grammy. | EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN

20 años de 'La Tortura' y la nueva colaboración de Shakira y Alejandro Sanz

En 2025 se han celebrado dos décadas de La Tortura, el histórico hit de Shakira con Alejandro Sanz que rompió barreras en la música en español y llevó el pop latino al mundo anglosajón. Para conmemorar estos 20 años con más música, Shakira y Sanz unieron de nuevo fuerzas en una nueva colaboración titulada Bésame, un tema que fusiona flamenco, afrobeat y pop que forma parte del álbum de Sanz ¿Y ahora qué?.

Dua Lipa cantando en español por el mundo

Uno de los momentazos de este año ha venido de la mano de Dua Lipa y su gira Radical Optimism Tour. La artista ha demostrado que tiene una capacidad envidiable de reinterpretar canciones famosas, y no se le resiste ni el español. Por eso en su paso por Madrid versionó temas de Enrique Iglesias y Manu Chao, y en Latinoamérica se atrevió con artistas como Shakira, Miranda!, Luis Miguel y Mon Laferte.

El inicio de la carrera en solitario de Leire Martínez

Leire Martínez inició en 2025 su carrera en solitario tras 17 años de éxito al frente de La Oreja de Van Gogh. Su primer single, Mi nombre, supuso un simbólico paso que marcó el inicio de una nueva etapa personal y artística. Después de este tema han llegado otros como Tres deseos y colaboraciones con Edurne, Saiko y Abraham Mateo. Su primer proyecto en solitario se consagrará en 2026 con una gira por España, Latinoamérica y Estados Unidos y el lanzamiento de su primer álbum de estudio.

La residencia en PR de Bad Bunny y el comienzo de 'Debí tirar más fotos World Tour'

Tras lanzar a principios de 2025 Debí tirar más fotos, un álbum con el que Bad Bunny mezclaba reguetón con sonidos tradicionales de Puerto Rico y letras reivindicativas, el de Puerto Rico celebró una Residencia de más de 30 conciertos en San Juan, antes de arrancar con su gira mundial, que llegará a España con 10 conciertos en el Metropolitano de Madrid y 2 en el Palau Sant Jordi de Barcelona en mayo y junio 2026. De hecho, fue en mayo de 2025 donde se volvió una completa locura sin precedentes la venta de entradas de los shows del artista en nuestro país, pues no paraba de añadir fechas.

Metamorfosis Season, la gira de estadios de Aitana Metamorfosis Season

Los conciertos de Aitana en el Palau Sant Jordi de Barcelona y en el Estadio Metropolitano de Madrid, parte de su 'minitour' Metamorfosis Season, supusieron un hito para la diva del pop. Sobre todo porque los cambios desde que anunciara una primera fecha en el Bernabéu a finales de 2024 no fueron un impedimento para colgar el cartel de sold out medio año después de lo anunciado inicialmente. En los conciertos la catalana combinó una producción audiovisual impactante, vestuarios, coreografías y un repertorio de éxito, además de invitados como Amaral, Ana Guerra y Amaia.

La gira de estadios de Lola Índigo - 'La Bruja, La Niña y El Dragón'

Lola Índigo dio un salto importante en su carrera con su primera minigira de estadios llamada La Bruja, La Niña y El Dragón, reuniendo un repertorio representativo de sus tres eras musicales en los grandes recintos del Estadio de La Cartuja en Sevilla, el Metropolitano de Madrid y el RCDE Stadium en Barcelona, con invitados de altura como Nena Daconte, Estopa y TINI.

Hasta que me quede sin voz, documental de Leiva

Leiva estrenó en 2025 el documental Hasta que me quede sin voz, una obra introspectiva en el que ponía en manos de los espectadores los problemas de salud en sus cuerdas vocales, lo que vertebra el proyecto. Desde esa cercanía y honestidad, el madrileño repasa su trayectoria musical y expone sus emociones ante la fama, la necesidad de exprimir la vida o la responsabilidad laboral.

El éxito de las fiestas de La Mercè con Europa FM

Durante las fiestas de La Mercè 2025 en Barcelona, el público lo dio todo en el Concierto Europa FM. Más de 40.000 personas se dieron cita para disfrutar de la infalible propuesta de La La Love You, Marlena, 31 FAM y Classe B, con grandes temas y que hicieron cantar y bailar la ciudad.

El disco de The Life of a Showgirl de Taylor Swift

En 2025 Taylor Swift ha continuado con su imparable dominio musical con el lanzamiento de su nuevo álbum, The Life of a Showgirl, anunciado meses antes desde el podcast de su ahora prometido Travis Kelce. Con su estreno en noviembre llegaron hits como The Fate of Ophelia, que continúa en lo más alto de las listas.

Pablo López en las Fiestas del Pilar con Europa FM

Pablo López actuó en las Fiestas del Pilar de Zaragoza con Europa FM, ofreciendo un concierto que mezcló emotividad al piano y poder vocal, con temas como Dónde y El Patio y con videollamada con Antonio Orozco incluida.

La vuelta de Amaia a La Oreja de Van Gogh

Probablemente el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh este 2025 sea uno de los acontecimientos de la década. Un año después de la salida de Leire Martínez, la banda anunció la vuelta de la primera vocalista, con la que ya preparan un nuevo álbum y continúan arrasando en la venta de entradas de una gira por arenas que no para de añadir fechas en 2026.

La Oreja de Van Gogh vuelve con Amaia Montero para la gira por su 30 aniversario | Bernardo Doral / Sony Music

Lady Gaga con su gira 'The Mayhem Ball' en Barcelona

Lady Gaga trajo a España su enérgica gira mundial The Mayhem Ball a Barcelona la semana de Halloween, con tres conciertos de lo más vibrantes con los que una de las reinas del pop conquistó a sus Little monsters. Gracias a la teatralidad, el destino tan bien definido y la energía inagotable de la artista, la cantante ha consagrado su gira como una de las más espectaculares.

Rosalía y su álbum 'LUX'

Después de meses adelantando lo que se venía,Rosalía revolucionó a sus fans con una presentación sinigual en Madrid de su cuarto álbum, LUX. El disco llegó el 7 de noviembre, tras varias Listening Party muy conceptuales por ciudades de todo el mundo. El proyecto ha conseguido una proyección internacional rápidamente gracias a un estilo vanguardista orquestal, sinfónico y lírico. En el disco la artista hace un recorrido desde lo terrenal hasta lo celestial, y canciones como Berghain y La Perla se han convertido en grandes éxitos. A este proyecto le sigue una gira este 2026.

El regreso de Katy Perry a España

Con Europa FM como radio oficial de sus conciertos, Katy Perry regresó a España en 2025 tras años sin actuar en nuestro país. La artista puso patas arriba tanto el Palau Sant Jordi de Barcelona como el Movistar Arena de Madrid.

Despedida de los escenarios de Joaquín Sabina

La gira Hola y Adiós de Joaquín Sabina, anunciada como su despedida de los escenarios en 2025, se ha convertido en uno de los eventos más emotivos. El artista celebró su carrera en conciertos por toda España para tocar por última vez ante su público, después de décadas como un cantautor histórico de nuestro país.

Las 10 noches de Dani Martín en el Movistar Arena

Dani Martín ha ofrecido un ciclo impresionante de 10 conciertos consecutivos en el Movistar Arena de Madrid en 2025, como comienzo único de su gira 25 p*t*s años. Se ha convertido así en el primer artista en conseguir agotar una decena de shows en el pabellón más conocido de la capital en un mismo tour. Mezclando éxitos de su trayectoria con El canto del loco y su etapa en solitario, el artista homenajea toda su carrera musical a ritmo de pop rock.

Muerte de Robe Iniesta y los homenajes al rockero

La muerte de Robe Iniesta este diciembre, emblemático líder de Extremoduro, ha marcado un hito cultural que conmocionó al panorama musical español, provocando homenajes multitudinarios tanto de colegas de la industria como de seguidores de todas las generaciones, además de una gran despedida desde Plasencia, su tierra natal. Su legado como icono del rock alternativo nacional quedó refrendado por tributos y versiones de artistas que lo admiraban, como Manuel Carrasco y Fito Cabrales.