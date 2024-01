El nuevo single de Miley Cyrus, 'Doctor', suena en el desfile de Louis Vuitton y su estreno podría ser inminente

Miley Cyrus arranca el año con nueva música bajo el brazo.

La cantante, que hace poco más de 365 días se coronaba con el lanzamiento de Flowers, ha visto cómo su disco Endless Summer Vacation se convertía en un símbolo de empoderamiento femenino a nivel internacional. Está nominado a cinco Premios Grammy, en las mismas cinco categorías que Taylor Swift, por lo que ambas artistas se disputan los galardones más importantes del año en segmentos como Grabación o Canción del Año.

Así con todo, la ex Hannah Montana tiene nuevo material, y su nuevo single se ha bautizado Doctor.

El tema, de momento inédito, sonaba en rigurosa exclusiva durante el desfile de Louis Vuitton en París, celebrado este martes. Según Pop Crave, Doctor contaría con la producción de Pharrel Williams y su anuncio podría ser inminente.

Una regrabación de un tema de 2013

El clip de la Semana de la Moda de París que circula por las redes sociales ha permitido a los fans de Miley Cyrus que no se trata de un tema del todo nuevo.

Doctor es, según se puede comprobar tirando de hemeroteca discográfica, una regrabación de un tema de las Bangerz Session que nunca vio la luz dentro de ningún disco y que ahora resucita en la voz de la actual Miley.

Si Doctor termina convirtiéndose en un single oficial, este llegaría después de Used To Be Young, una sincera composición en la que reflexiona sobre la infancia, la fama y que contiene, según se ha deducido, indirectas para su padre, Billy Rae Cyrus. Actualmente no guardan ninguna relación entre ellos.