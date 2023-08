Las referencias al pasado en 'Used to be Young' de Miley Cyrus y sus similitudes con 'Wrecking Ball'

Miley Cyrus en el videoclip de 'Used to be Young' | YouTube

Miley Cyrus acaba de lanzar Used to be Young, una de sus baladas más emotivas hasta la fecha.

En este sencillo, la artista hace una mirada sincera al pasado y recuerda esos tiempos en los que solía ser joven y alocada.

"Esta canción trata sobre honrar quiénes hemos sido, amar quiénes somos y celebrar quiénes seremos. Me siento orgullosa al reflexionar sobre mi pasado, y alegre al pensar en el futuro. Agradezco a mis fieles seguidores que hacen realidad mis sueños a diario. Estoy sinceramente agradecida por la estabilidad de vuestro apoyo. Esta canción es para vosotros", ha escrito en sus redes sociales tras el lanzamiento de la canción.

El guiño a Disney, su casa durante tantos años

No es casualidad que Miley haya escogido una camiseta de Mickie Mouse para esta emotiva canción.

Solo hace falta un potente primer plano de la intérprete de Flowers con lágrimas en los ojos para ponerse en su piel y comprender todo lo que pasó, siendo tan solo una niña que había saltado a la fama a una temprada edad por su papel en la serie de Disney, Hannah Montana.

Con el lanzamiento de Endless Summer Vacation, la artista hizo las backyard sessions de la mano de la franquicia que tanto le había dado y, para cerrar el círculo, Miley cantó The Climb, una de las canciones más incónicas de su personaje.

Ahora, para terminar definitivamente de hacer las paces con su pasado, Cyrus ha vestido orgullosa una camiseta con el emblemático ratón de Disney, terminando de cerrar por completo esa estapa que tanto le dio y que tanto le quitó.

Las similitudes con Wrecking Ball

Pero la camiseta de Mickie Mouse no es lo único que Miley ha tomado de su pasado para este videoclip.

Por encima de esta prenda, podemos ver que la artista lleva un copiño de pedrería rojo, una prenda muy similar al body que usó la cantanteen el Bangerz Tour en 2014, y esque con Used to be Young, la artista también ha querido honrar a su cuarto álbum de estudio, que cumple 10 años.

Miley Cyrus en el videoclip de 'Used to be Young' (izq, 2023), Miley Cyrus en el 'Bangerz Tour' (dch, 2014)

Además, Bangerz es el disco que contiene la sentimental y controversial Wrecking Ball, una de las canciones más importantes de la discografía de Miley.

En el videoclio podemos ver similutud en muchos de los planos que utiliza la artista, enfocando su cara con lágrimas en los ojos, y en ambas canciones se ha abierto en canal como nunca antes había hecho.

Ambas canciones han sido publicadas el 25 de agosto con 10 años de diferencias.

Decadas después, por fin podemos decir que Miley Cyrus está en paz con su pasado.