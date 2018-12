Offset interrumpe un concierto de Cardi B para pedirle que vuelva con él

El que iba a ser uno de los conciertos más importantes para la carrera de Cardi B , se vio eclipsado cuando su ex, el rapero Offset , subió al escenario para pedirle delante de todo el mundo que volviese con él . La cara de la cantante ante tal espectáculo dejó bastante claro que no le estaba haciendo ninguna gracia esa situación, aunque ha pedido que dejen de insultar a su ex marido a través de las redes sociales.

El pasado fin de semana Cardi B actuaba en el Rolling Loud Festival, uno de los festivales más importantes de hip-hop y rap. Este concierto era especialmente importante para Cardi ya que era la primera mujer en ser cabeza de cartel de este festival, lo que significa un hito en su carrera.

Pero una noche tan importante se vio completamente eclipsada por culpa de Offset, el ex marido de la cantante e integrante del trío Migos. Cardi B anunció su ruptura con él hace dos semanas después de que saliese a la luz que Offset le había sido infiel.

El rapero, que ha estado casado con la artista año y medio y tienen una hija en común llamada Kulture, parece estar muy arrepentido y el pasado viernes publicó un vídeo en Instagram pidiéndole perdón por haberle sido infiel y haberle roto el corazón.

Pero como no ha sido suficiente no se le ocurrió otra cosa que aparecer en mitad de la actuación de Cardi B en el Rolling Loud Festival con una composición de 2.000 rosas blancas que formaban la frase "Vuelve conmigo, Cardi" suplicándole una nueva oportunidad a la rapera.

El momentazo, que fue recibido por el público tanto con aplausos como con abucheos, no le hizo ninguna gracia a Cardi B a juzgar por su cara. Aunque el micro no pudo captar lo que le estaba diciendo a su ex cuando interrumpió su concierto, poco después se apagaron las luces y ella misma lo acompañó para que bajase del escenario.

La reacción posterior en redes sociales no ha sido nada positiva para Offset, ya que ha recibido miles de críticas por interrumpir a la artista mientras estaba trabajando y a la organización del Rolling Loud Festival por haberlo ayudado a hacer esto. Por su parte, el festival se ha pronunciado diciendo que no tenía nada que ver con lo sucedido.

Aún así, Cardi B ha pedido a sus fans que dejen de insultar a su ex marido: "No estoy diciendo que vaya a volver con él, simplemente no me gusta el apaleamiento online".