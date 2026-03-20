Olivia Rodrigo se enfrenta al ICE y el Gobierno de Estados Unidos responde a sus críticas

Olvia Rodrigo está muy cerca de publicar su tercer álbum de estudio, aunque, por desgracia, hoy no es solamente noticia por su nuevo proyecto, sino que se ha visto envuelta en un enfrentamiento contra el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Como ya les ha ocurrido a otros artistas como Sabrina Capenter y Kesha, en noviembre de 2025 una canción de Olvia Rodrigo fue utilizada por estos organismos para promocionar sus políticas y acciones de deportación de inmigrantes, concretamente all american bitch.

Ante ello, la cantante salió rápidamente a responder: "Nunca utilicen mis canciones para promover su propaganda racista y de odio".

Sin embargo, esta no ha sido la primera vez que la cantante se posicionaba en contra del ICE, por lo que ahora el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha querido responder a todas sus críticas.

La respuesta del Gobierno

Olivia Rodrigo ha estado continuamente posicionándose en redes sociales en contra de las actuaciones del ICE y recientemente ha vuelto a hablar sobre el uso que hicieron de su música cuando estaba siendo entrevista para la revista British Vogue.

"Fue horrible. Distópico. La forma en que el ICE está destrozando comunidades y aterrorizando a la gente es muy perturbadora. Son tiempos realmente tristes y aterradores", comentó la cantante.

Por ello, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha respondido a las críticas en un comunicado ofrecido a Billboard: "Estados Unidos siempre está agradecido a nuestros agentes federales encargados de hacer cumplir la ley, que velan por nuestra seguridad".

"Sugerimos que la Sra. Rodrigo les agradezca su servicio, en lugar de menospreciar su sacrificio", continuaban duramente. "ICE NO separa a las familias. Los padres tienen la opción de llevarse a su hijo consigo o dejarlo al cuidado de alguien que ellos designen. Esto es coherente con las políticas de inmigración de administraciones anteriores".

Por el momento, ni Olvia Rodrigo ni su equipo han declarado nada al respecto.

Sus otras quejas contra el ICE

Anteriormente, la artista ya había utilizado sus redes para posicionarse en contra del organismo: "He vivido en Los Ángeles toda mi vida y estoy profundamente indignada por estas deportaciones violentas de mis vecinos bajo la administración actual… Tratar a los miembros trabajadores de la comunidad con tan poco respeto, empatía y debido proceso es terrible".

Además, cuando ocurrió el incidente de Minessota en el que un agente del ICE asesinó de un disparo a una activista, la cantante de drivers license se posició poco después: "Las acciones del ICE son inconcebibles, pero no estamos indefensos. Nuestras acciones importan. Apoyo a Minnesota".