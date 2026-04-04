El grupo de 'OT 2017' está "ardiendo": Aitana, Cepeda y Alfred García son noticia

No es ningún secreto que los concursantes de Operación Triunfo 2017 sigan unidos por su grupo de WhatsApp. Aunque muchos concursantes han desvelado en entrevistas que apenas hablan por ahí, este viernes 3 de abril ha sido una excepción.

"El grupo de OT está ardiendo, no digo más", ha escrito Ana Guerra en X (antes Twitter). Sus palabras han revolucionado a los usuarios que siguieron aquella edición del concurso y, aunque se desconoce de qué han estado hablando, ha coincidido que tres exconcursantes han sido noticia el mismo día.

Aitana, en el 'LUX TOUR' de Rosalía

La noticia más mediática ha sido, sin duda, la aparición sorpresa de Aitana en el tercer concierto del LUX TOUR de Rosalía en Madrid. La cantante de Superestrella ha acudido al confesionario previo a La Perla para hablar de su relación con Sebastián Yatra (aunque sin mencionar su nombre).

"Todo iba muy bien, pero cuando vamos a hacer un año se acabó. Me dijo: 'Es que ¿sabes lo que pasa? Que a partir del año yo puedo llegar a ser infiel'. Y yo digo: 'Bueno, ¡por lo menos es sincero!'. Y yo dije: 'Pues ya está, lo dejamos'. Yo infiel no quiero que me sean", le ha contado a Rosalía, que ha dicho: "Él sabía que él mismo tiene caducidad". Además, la autora de LUX ha confesado que no perdonó a Yatra por hablar de ella en una "maniobra de marketing" de 2022.

Cepeda y la inteligencia artificial

También el 3 de abril, Cepeda ha estrenado su nueva canción El día verde. El videoclip, generado con inteligencia artificial, ha desatado una polémica en redes sociales. "Sinceramente, lo hice con IA porque no encontraba un oso que no mordiera", ha escrito en X.

"La IA me ha dado la libertad de no tener intermediarios entre mi imaginación y la pantalla. No es la máquina creando por mí; soy yo usando la tecnología para esculpir mis ideas. Trabajando fotograma a fotograma", defiende el artista. "Seguro habrá personas que pensarán que por ser IA es que todo se hace de forma sencilla. Pero la realidad es que es en el videoclip que más he trabajado de toda mi carrera". Sin embargo, las críticas se han abierto paso.

Alfred García... ¿padre?

Todo apunta a que el mensaje de Ana Guerra hace referencia a la supuesta paternidad de Alfred García. Después de compartir una ecografía de "Mateo", el cantante dejó en el aire si iba a ser padre o si estaba promocionando una nueva canción. De hecho, le felicitaron muchos amigos, entre ellos la profesora de OT Mamen Márquez.

Este 3 de abril, García ha seguido jugando al despiste compartiendo fotografías de una boda y de un bebé. En un mensaje posterior, ha anunciado que el 10 de abril publica su próximo sencillo: Mateo. Así, el periodista Javi Hoyos ha resuelto el misterio: se trata del hijo de la prima del artista. Es probable que muchos compañeros de OT 2017 hayan optado por preguntarle directamente a través del grupo de WhatsApp...

Nueve años después, los concursantes de Operación Triunfo 2017 siguen dando de qué hablar... y siguen hablando entre ellos a través de su grupo de WhatsApp.