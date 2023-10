Olivia Rodrigo se sincera sobre su experiencia en la universidad: "Fue absolutamente aterrador"

Olivia Rodrigono ha dejado que su temprano éxito le quite los pies de la tierra, y en 2022 comenzó a acudir a la universidad.

La ganadora de tres Premios Grammy se matriculó en un curso de producción musical en la uni estadounidense University of Southern California's Thorton School of Music, en un programa especial que permite que estudiantes de intercambio acudan a determinadas clases sin necesidad de completar el curso completo.

Recientemente, la artista ha compartido en el show de Jimmy Kimmel que su experiencia universitaria no fue un camino de rosas:

"Fue absolutamente aterrador, llegué allí y no tenía amigos, no sabía donde ir y me metí en la clase que no era. Llegué a una clase, me senté, miré a todo el mundo con sus papeles y estaba en plan 'me leí todo y esto no aparecía en el plan de estudios' y estaba flipando un poco, pero me senté ahí durante toda la clase pensando 'estoy en la clase equivocada'", ha revelado la artista entre risas.

Asimismo, durante su actuación privada con American Express, la artista reveló junto a su coproductor que una de sus canciones de su disco GUTS nació como una tarea de la universidad.

"Tomé clases de poesía y uno de los poemas que escribí para un trabajo, que me encantaba, se llamaba Lacy, y Dan me ayudó escribirla", contó la artista junto antes de empezar a cantar la canción homónima de su segundo álbum de estudio.

Sin lugar a dudas es una de las artistas más sensatas y trabajadoras de la industria musical actual.