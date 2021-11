Omar Montes: "Jeff Bezos me tiene los mensajes explotados, es peor que una novia"

Omar Montes se ha convertido en una de las caras visibles de la música española de los últimos años, pero lo cierto es que también le gusta tocar otros palos. El artista, natural del barrio de Pan Benito, vuelve a yu Music, de Europa FM, para hablar con Lorena Castell y Bnet sobre sus nuevos proyectos audiovisuales, televisivos y, por supuesto, musicales.

El cantante, de hecho, será el protagonista del primer Vodafone yu Music Show de la temporada, donde traerá de vuelta al público en un espectáculo increíble que tendrá lugar en la sala La Riviera de Madrid el próximo 1 de diciembre. De hecho, su presencia ha sido suficiente para que las entradas se agotaran rápidamente: "Es que es pensar en un 'sold out' y se me remueve todo", aseguraba Montes.

Su rutina antes de un concierto

El de Pan Bendito nos ha confesado que, aunque no es supersticioso, sí que sigue algunos rituales antes de salir al escenario. "Me como una hamburguesa para matar la gusa, siempre tengo mucha hambre. Si hay jarana, hay que ir comido por lo que pueda pasar", revelaba Montes.

Eso sí, en su camerino todo el mundo está invitado, aunque hay que tener cuidado para no acabar con sus peticiones especiales antes de un concierto: "Pido siempre frambuesas y arándanos para la vitamina C. Se me bajan las defensas después de los conciertos y necesito un chute", explicaba el intérprete de Alocao.

El éxito de 'Carita Morena'

Hace apenas unas semanas, el artista estrenó Carita Morena, un tema junto al rapero argentino Duki, que supera ya los tres millones de visualizaciones. Sobre esta nueva experiencia, Omar Montes ha afirmado que "está muy contento" con el resultado y ha señalado que "los raperos argentinos son muy cachondos".

Eso sí, Lorena Castell no ha dejado pasar la oportunidad de contar una anécdota sobre la última vez que quedó con ambos artistas: "Después del concierto de Duki me mandaron una ubicación. Pensaba que estarían en un garito, pero estaban comiendo pollo frito en unas escaleras", revelaba la presentadora de yu Music, mientras que Omar recordaba que "vio a 30 gitanos en una escaleras de un parque y todos con cubos de pollo del KFC y me dijo '¿a dónde me has traído?'".

Todo sobre 'El principito', su nuevo documental

El cantante acaba de estrenar en Amazon Prime Video su nuevo documental, El principito, en el que Omar Montes habla de su infancia, su vida viviendo en un barrio como Pan Bendito y su salto a la fama.

Sin embargo, aunque suene raro, Omar Montes siempre supo que iba a tener su propia serie. "Desde que vi el de Nicki Jam, supe que yo iba a hacer mi propio documental", explicaba el cantante, que no ha dudado en dejarnos algunas pistas sobre una siguiente entrega: "Esto es solo un calentamiento, en la segunda temporada ya os vais a tirar de los pelos, los mando al paro a todos".



Omar Montes también nos ha desvelado que está a punto de cumplir otro de los sueños de su vida. Y es que este primer documental solo es un paso hacia un salto mucho mayor: aparecer en la gran pantalla. "Mi sueño era hacer un papel en una película de Santiago Segura y en la próxima película voy a estar. Hice la transacción", afirmaba el cantante, al que muy pronto podremos ver en todos los cines.

Su relación con Jeff Bezos: muchos mensajes y un viaje espacial

Eso sí, esta docuserie le ha permitido a Omar ampliar su círculo de conocidos. Y es que parece que el dueño de Amazon va detrás de él a todas horas y así lo ha afirmado: "Jeff Bezos me tiene el DM explotado, es peor que una novia".

El cantante afirmó hace unos meses que el magnate de la compañía estadounidense le habría propuesto unirse a la aventura espacial que lleva años programando. "Cuando hablé con él, le dije 'mira Jeff, estoy muy emocionado con su proyecto' y me preguntó si me gustaría subir ahí arriba y le dije que sí", explicaba Montes.

Sin embargo, a pesar de que afirma que le haría mucha ilusión montarse en la nave de Bezos, dice que no irá si el dueño de Amazon no le garantiza buena comida durante el tiempo que pasen allí: "No me voy a ir al espacio a que luego me pase cualquier cosa y me quede sin comer, me tengo que llevar mis hamburguesas"

Omar Montes canta 'Carita Morena' en directo

El de Pan Bendito tampoco ha podido irse sin dejarnos una pedazo actuación de su último tema, Carita Morena. Y tenemos que decir que en directo suena muy, pero que muy bien... Nos lo vamos a gozar en el Vodafone yu Music Show.

¿Quieres ver la actuación de Omar Montes? ¡Pues dale al play y no te pierdas el programa de este domingo!