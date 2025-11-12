Pablo Alborán y la importancia de la salud mental: así decidió pausar su carrera tras "un ataque de ansiedad"

Pablo Alborán sigue saboreando el éxito de KM0, el séptimo disco de su carrera. Con este nuevo trabajo, el malagueño nos regala un álbum que vuelve a conectar con su imaginario y creatividad a través de la sensibilidad de sus dieciocho temas.

"KM0 es un disco que viene después de un momento frágil en mi vida, en mi familia. Digamos que le hemos visto las orejas al lobo con respecto a la vida porque pronto nos enfrentamos a la enfermedad, nos enfrentamos a un proceso muy vulnerable y muy frágil y gracias al trasplante de médula hemos conocido la curación", ha detallado el artista en La Vanguardia.

Este episodio familiar no ha sido el único momento difícil al que ha tenido que hacer frente el artista de Solamente tú. Fue a finales de 2015 cuando el artista decidió hacer un parón en su carrera. El cantante confesó cómo lidió con el ritmo exigente de sus directos. "Estuve muchos años tapando porque me centraba en trabajar", ha señalado el artista durante su encuentro en el pódcast A solas Con de Vicky Martín Berrocal.

Toda esa coyuntura se sumó a varios cambios internos en su discográfica. "En ese momento tuve que parar", ha puntualizado.

Con toda esa vorágine laboral, Pablo Alborán ha confesado el punto de inflexión que le hizo tomar una pausa en su trayectoria. "Me pasó una cosa que llegué a mi casa después de todo de una gira brutal y de saber que iba a parar. Llegué a mi casa de Málaga, estaba toda mi familia en casa y estaba lavando los platos y quería poner el lavavajillas", ha contextualizado. Fue entonces cuando el artista, en ese momento, abrió el electrodoméstico y le llegó una ráfaga de humo. "Me dio un sofoco de calor que ese fue el detonante para que mi cuerpo dijera 'Eh, tú no estás bien'", ha revelado.

"De allí me fui al jardín y empecé a respirar y dije: 'Qué sofoco más absurdo, abrir el lavavajillas y que te dé un golpe de calor'", ha narrado el artista. En esa situación, su mente colapsó. "Llegué a ver lobos en el jardín. Tuve alucinaciones. En ese momento era la primera vez que tuve un ataque de ansiedad. No he vuelto a tener otro porque no lo he vuelto a permitir", ha detallado.

En ese instante, aparecieron sus familiares. "Ahí me di cuenta de que durante 5-6 años había estado con el automático puesto, sin parar, pasando por alto muchas cosas personales, profesionales, dando el callo, porque tenía que dar el callo, porque había gente que confiaba. [...] Entonces todo eso en ese momento, peté y ahí decidí parar", ha relatado. Con ello, el cantante se lo comunicó a su equipo, quien le mostró todo su apoyo. Tras aquel capítulo, Pablo Alborán optó por distanciarse de los escenarios para salir, realizar nuevas amistades y viajar. Una etapa que precedió a su disco Prometo.

Pablo Alborán: de 'KM0' a 'Respira', su salto a la pequeña pantalla

El pasado 7 de noviembre, el intérprete de Saturno llegó con KM0, un disco con el que se atreve a probar con sonidos diferentes como el country/folk de Vámonos de aquí, la salsa en La Vida Que Nos Espera o el merengue en Si te quedas. Todo ello, sin dejar de lado su sello propio con canciones más melódicas como KM0 o ¿Qué tal te va?, que comparte con el cantante brasileño Luan Santana.

Con este nuevo álbum, el cantante marca en el calendario las fechas de su nueva gira, con la que le esperan una infinidad de destinos entre España y Latinoamérica. A todo este éxito se suma al de su salto a la pequeña pantalla con su papel en la segunda temporada de la serie Respira.