Las palabras de amor de Rosalía a Rauw Alejandro en El Hormiguero y sus planes de boda

Durante la última entrevista a Rosalía en El Hormiguero,Pablo Motos le preguntó sobre su vida personal a nivel profesional y sentimental. Unos meses antes, lanzó un EP con su reciente expareja Rauw Alejandro y en el vídeo de Beso anunciaba su compromiso con el puertorriqueño. La cantante habló con soltura sobre cómo fue trabajar juntos, los detalles sobre su relación y su vestido de boda.

Cocinillas

Al principio del programa habla sobre una faceta de la artista, el amor por la cocina. El presentador le pregunta si le gusta cocinar a lo que ella responde “Si me gusta, es mi pasatiempo favoritos día de hoy”

Parece que es algo que no ocultaba y su expareja que según Pablo Motos la describía como una persona con manos de abuela, es decir, que el aceite no le quema. “Doy fe”, respondía la cantante entre risas.

El bolso salvavidas

A través de TikTok ambos artistas decidieron hacer algo de humor y simular cómo es el otro en su día a día. La primera en hacerlo fue al cantante y unas semanas después le respondió Rauw. El presentador de Antena 3 le pregunta sobre si los videos son fieles a la realidad o están dramatizando.

“Yo creo que ha exagerado un poco. Pero lo que no ha exagerado es todo lo que hay en el bolso. Yo voy con un bolso así de grande y ahí hay de todo”, admitió la cantante.

“Cada uno sabe lo que lleva cada uno en su bolso. Yo en el mío llevo aguacate, jengibre para hacerme infusiones. Y siempre llevo una cosa para Raúl para curarle si le da alergia porque me da miedo. Una inyección la llevo ahí en el bolso por si acaso. Que nunca pase nada, toco madera, pero yo la llevo”, confesaba la artista.

Cómo fue trabajar juntos

El 24 de marzo de 2023 publicaron la primera parte del EP colaborativo. Fue un proyecto que guardaron en secreto durante mucho tiempo y en primavera fueron saliendo las tres canciones de las que se componía el disco RR.

Cuando la preguntaron sobre cómo era trabajar con Rauw Alejandro, la cantante respondió lo siguiente: “Hay una parte que es muy divertida porque él y yo tenemos la complicidad de ser pareja, entonces nos lo pasamos bien y nos reímos todo el rato. Hay el relaje ese de estar ahí como quien está en casa. Pero a la vez también es verdad que al sacar un proyecto hacer videoclips, hacer todas esas cosas generan tensión a veces”.

“Pues mira, aquí estamos, seguimos. Hemos sobrevivido a un lanzamiento que un lanzamiento siempre es estrés”, afirmó sobre las complicaciones que pueden seguir. Ante la posibilidad de querer cosas diferentes respondía: “Pues según el día, un día gana uno, un día gana otro” y termina diciendo entre risas: “Tiene paciencia. Pues imagínate, para aguantarme a mí”.

Beso se convirtió en la carta de presentación del álbum RR y además al final del video aparecía Rosalía mostrando un anillo de compromiso.

ROSALÍA, Rauw Alejandro - BESO

Cómo sería la boda

La noticia de su compromiso sorprendió a todos y Pablo motos comentaba la curiosa manera en la que lo anunciaron. “Parece que hay boda. De momento tengo que terminar la gira y luego ya me pondré para la vuelta”, comentaba la artista.

En ese momento no pudo confirmar fecha ni lugar pero sí habló de lo que posiblemente llevaría. “Tengo por ahí vestidos guardados. Tengo uno de Vivienne Westwood que me gusta y tengo por ahí cosillas guardadas”, conformaba la intérprete de Saoko.

También comentó que su idea era una ceremonia en familia y tranquila pero que no sabría cuántos invitados terminarían llegando. “Vamos a ver como termina eso”, decía entre carcajadas.

La pedida de matrimonio

"Me lo pidió en Puerto Rico, en la casa de sus abuelos en la montaña, con unas vistas espectaculares. Después de las Campanadas de Nochevieja subimos a la terraza. Yo no me lo esperaba, de repente él se puso de rodillas y me sacó el anillo. Yo me puse a llorar claro", describía el gran momento en el que Rauw Alejandro le pidió matrimonio.

Pablo Motos le aseguraba que el casarse siempre es bonito a lo que Rosalía respondía irónicamente: “No sé, como yo todavía no me he casado, de momento aún no sé”.