El parecido razonable de la nueva vida de Ana Morgade y el Grand Prix

Ana Morgade acaba de ser mamá. La presentadora de yu No te pierdas nada ha explicado en las redes sociales los cambios que está situación está generando en su día a día y lo ha hecho tirando de comparaciones.

A través de Instagram ha publicado tres fotos acompañadas de un texto en el que compara su recién estrenada vida — el cambio llegó con el nacimiento de Martina el 16 de marzo— con el famoso concurso Grand Prix.

"1. Tengo canas. 2. Tengo ojeras. 3. ¡Tengo un bebé! Adoro esta etapa nueva y es absolutamente imposible hacer en paz nada de lo que hacía antes. NADA", escribe Ana Morgade al principio de su post de Instagram.

"Cualquier cosa que antes hacía sin pensar: cortarme las uñas, desayunar, cambiarme de ropa, CACA. Todo hay que hacerlo como una prueba del Grand Prix: muy rápido y haciendo el ridículo", añade con ironía, para luego aclarar que no son problemas para ella: "Sigo estando feliz, porque siempre he estado un pelín chalada, porque me encantan los bebés (y el mío más que ninguno), y porque la oxitocina hace el resto".

Ana Morgade apunta (por si alguien no se había dado cuenta) que en las fotos está sin maquillar: "Porque si no logro hacer pis tranquila IMAGÍNATE UN EYELINER. Peeero su filtro sí que lo llevan las fotos porque he escrito antes que estoy chalada, pero no idiota. A ver qué va a ser esto".

El sentido del humor nunca le ha faltado a Ana Morgade, ni siquiera el día del parto. A pesar del cansancio, tiró de ironía y de comparaciones para anunciar que había sido madre. Esta vez se acordó de Pilar Rubio y el díaq que dio aaluz luz a su cuarto hijo, Máximo. ¡Igualitas!