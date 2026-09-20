La pasional felicitación de Aitana a Plex por su 24 cumpleaños

Aitana lleva su relación con el streamer YoSoyPlex por bandera.

Desde que comenzaran su relación a principios de 2025, la pareja no ha dejado de darse muestras de cariño y apoyo mutuo en público. De hecho, el zamorano fue uno de los protagonistas de la parada de Aitana en Madrid con su Cuarto Azul World Tour, cuando el joven se subió al escenario en la actuación de Superestrella con la catalana.

Por este tipo de gestos y apariciones públicas la pareja ganó en la categoría Couple Goals de los premios Juventud 2026. Y este 20 de septiembre es el cumpleaños de Plex, al que Aitana ha felicitado con mucha sinceridad y pasión a través de redes sociales.

La artista ha enloquecido a sus fans al abrirse sobre cómo se fue enamorando poco a poco del youtuber: "Quién me iba a decir a mí, en 2025, que ese chico que me gustó tanto y que 'se iba a dar la vuelta al mundo' iba a acabar siendo mi persona. Yo ni siquiera entendía muy bien a qué se refería mi primo Jose cuando me lo contó… Y, de repente, ahí estaba yo viendo tus vídeos cada noche, intentando conocerte un poquito más desde una pantalla".

"Quién me iba a decir que todo iba a empezar en Japón, que seguiría en República Dominicana, después Nueva York… y que entre tantos kilómetros, tantíssssimas ganas y también ese miedo de pensar si todo sería igual de increíble cuando volvieras a Madrid, acabarías convirtiéndote en esto para mí", ha repasado Aitana sobre todos esos destinos en los que fueron creando su amor.

"Mi mejor amigo, mi compañero de vida, mi persona"

"Mi mejor amigo, mi compañero de vida, mi persona. Te amo, Daniel. Te amo muchísimo. Y me encanta poder decírtelo cada día, demostrártelo y gritarlo a los cuatro vientos!!!!! Qué suerte haberte encontrado. qué suerte todo. qué suerte tú", le dedica la artista a su novio por su 24ª cumpleaños.

Esta felicitación ha llegado acompañada de un carrusel de imágenes en Instagram de la pareja durante su más de año y me dio de relación, donde se los ve disfrutando del verano, de los viajes, y de la compañía mutua.