Aitana se despide de España con su 'Cuarto Azul' tras arrasar en los conciertos en Bilbao

Aitana cierra en Bilbao su etapa española con Cuarto Azul World Tour.

Tras dos noches con entradas agotadas en el BEC, la artista pone el broche final a los shows en su país con su gira más exitosa hasta el momento: 25 conciertos agotados y más de 350.000 entradas vendidas a lo largo de toda España.

El cierre en Bilbao marca también el comienzo de una nueva etapa. En la capital vasca la artista lo ha dado todo con grandes hits como Conexión Psíquica y Superestrella y outfits inolvidables, además de dar mucho de qué hablar de nuevo por sus gustos literarios, esta vez con la biografía de Britney Spears entre las manos.

Con la parte española de la gira ya completada, Cuarto Azul World Tour continúa ahora su recorrido internacional con 13 conciertos y más de 80.000 entradas vendidas en su próxima etapa, que llevará a Aitana a Latinoamérica y Estados Unidos.

Así, después de conquistar España, la catalana se prepara para llevar el universo de Cuarto Azul al otro lado del Atlántico. Una nueva fase de una gira que continúa creciendo y que confirma la dimensión internacional de una artista que ha convertido este momento de su carrera en un fenómeno que trasciende fronteras.

Para cerrar la gira por todo alto, la artista visitará a principios de 2027 algunas de las principales ciudades europeas como Milán, París, Londres y Lisboa.