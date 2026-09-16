¿Por qué Aitana no está nominada a los Latin Grammy 2026?

Aitana en el showcase de Best New Artist de los Latin Grammy | Omar Vega / WireImage / Getty Images

Aitana está en la recta final de su Cuarto Azul World Tour en España. Tras cuatro conciertos en el Movistar Arena de Madrid cargados de sorpresas, la artista continúa saboreando el éxito de su último disco, con éxitos como Superestrella y Conexión Psíquica.

Pero ante las dudas de sus fans por las posibles nominaciones a los Latin Grammy 2026 de la catalana, horas antes del anuncio de los artistas nominados la cantante ha explicado a través de su canal de Whatsapp por qué no iba a estar nominada.

"A mí no me van a nominar a nada principalmente porque no he sacado nada. Superestrella y estas canciones de Cuarto Azul fueron del año pasado, estaban dentro del tiempo del año pasado, no de este", ha contado. Y es que cabe recordar que Aitana estuvo nominada en dos categorías de los Latin Grammy 2025, alzándose finalmente a Mejor Diseño de Empaque por Cuarto Azul.

Eso sí, ha dejado la puerta entreabierta a lo que pueda suceder con su nueva música, planeada para 2027: "Este año nada de nada, intentaremos a ver si el año que viene...".

La representación española en los Latin Grammy 2026

Aunque Aitana no podía ser nominada en los latín Grammy 2026, ha habido gran representación española en la lista de nominados, resaltando Rosalía con siete nominaciones y seguida por Bad Gyal con dos menciones.

Además, Quevedo, Alejandro Sanz y Pablo Alborán también optan a un Latin Grammy.