Paula Echevarría habla sobre sus ‘nuevas curvas’: "Con la edad es más difícil"

El elenco de 'Velvet Colección' se ha reunido para presentar el último capítulo de la serie. Entre los invitados ha destacado Paula Echevarría que habló con naturalidad de su cambio físico tras aumentar algunos kilos.

"Siempre he hecho deporte, lo que pasa es que soy de muy buen comer. Es verdad que no sé si es la edad, el dejar el tabaco, el cocinero que tengo en casa... Al final todo suma, y ahora cuesta más que antes", ha declarado la actriz, que hace unos meses dejó de fumar.

Además, ha explicado lo bien que se siente después de tomar esta decisión: "ahora veo una foto mía donde estoy fumando y no me reconozco. Es increíble" y añade que "en la piel se nota una barbaridad, tengo menos ojeras desde que no fumo. Es alucinante".

Está claro que Paula Echevarría está en uno de los mejores momentos de su vida tras su separación de David Bustamante. Actualmente, la actriz mantiene una relación con Miguel Torres, quién le aporta tranquilidad y estabilidad y así lo expresa ella misma en las redes sociales.