Paula Vázquez habla sobre sus problemas de salud mental: "La vida real me supera"

Paula Vázquez vuelve a estar de actualidad gracias a su nuevo proyecto televisivo: Celebrity Bake Off, que presenta junto a Brays Efe y en el que participan personajes tan dispares como Esperanza Aguirre, Esty Quesada, Chenoa o Velencoso.

Con este motivo, la presentadora gallega ha concedido una entrevista a Vanity Fair donde ha hablado de algunos de los aspectos más íntimos de su vida privada. Vázquez ha confesado que sufre problemas de ansiedad y de depresión, pero que le costó darse cuenta de lo que le estaba pasando a pesar de las señales que le enviaba su propio cuerpo.

"Se me había caído el pelo y tenía todos los síntomas de una depresión, pero no fui consciente de que la tenía", ha empezado confesando. Afortunadamente, pidió ayuda a profesionales de la salud mental y supo detectar algunas de las conductas que debía cambiar por su bien: "Dejé de poner cariño allí donde no me lo daban a mí, algo que hacía constantemente. Todavía estoy aprendiendo a dejar que esté en mi vida solo la gente que me quiere bien".

De esta manera, Paula ha aprendido a priorizarse a sí misma y a rodearse de sólo aquellas personas que le hacen sentir bien, priorizando la calidad a la cantidad. Además, ha sabido detectar qué es lo que hace que su mundo se tambalee: "Es cuando paro, la vida real me supera, no me gusta".

Paula ha centrado su vida en su trayectoria profesional, y cuando termina sus proyectos y tiene que enfrentarse a su día a día es cuando aparecen los episodios de ansiedad y depresión.

Su visión personal de la maternidad

En otra reciente entrevista para la revista Lecturas, Paula Vázquez ha abordado el tema de la maternidad. A sus 47 años, Vázquez congeló sus óvulos hace más de seis años por si en un futuro quería ser madre. "No necesito que venga un señor a hacerme un hijo", ha explicado muy tajante, y ha añadido: "El hijo lo puedo hacer yo sola. No quiero el compromiso de que sea padre conmigo y formar una familia, no lo necesito. Lo puedo hacer sola. Si se acerca alguien, bienvenido sea".

Esto viene dado, en parte, a que ninguna de sus relaciones de pareja anteriores han salido como ella había proyectado. Paula asegura que no tiene mucha esperanza de encontrar al compañero ideal, ya que ella misma ha asegurado que "tiene que encontrar su momento".

Sin embargo, tiene claro que tener pareja o no en un futuro no va a interferir en su deseo de ser madre.