Paula Vázquez, sobre la maternidad: "No necesito que venga un señor a hacerme un hijo"

Después de estar bastante tiempo alejada de los focos, Paula Vázquez ha vuelto a televisión de la mano de Celebrity Bake Off, un reality que presenta junto a Brays Efe y que ambos presentaron en Cuerpos especiales unas semanas antes de Navidad.

Por este motivo, la presentadora ha concedido una entrevista a la revista Lecturas, en la que además de hablar de temas profesionales también ha abordado temas de su vida privada.

Tras varios fracasos sentimentales, Paula asegura que no tiene mucha esperanza de encontrar al compañero ideal, ya que ella misma ha asegurado que "tiene que encontrar su momento".

La maternidad es otro de los temas que ha afrontado y del que se ha mostrado de lo más segura. A sus 47 años, Vázquez congeló sus óvulos hace más de seis años por si en un futuro quería ser madre. "No necesito que venga un señor a hacerme un hijo", ha explicado muy tajante, y ha añadido: "El hijo lo puedo hacer yo sola. No quiero el compromiso de que sea padre conmigo y formar una familia, no lo necesito. Lo puedo hacer sola. Si se acerca alguien, bienvenido sea".

De esta manera, Paula deja claro que no le cierra las puertas al amor, si bien lo separa totalmente de su voluntad de ser madre.

La última relación sentimental que se le conoció a Paula Vázquez fue la que mantuvo en 2018 con Germinal Torremocha, un técnico de programas de televisión que conoció en 2012 cuando ambos coincidieron trabajando en El Número Uno.

También tuvo un affaire con Guti en 2011, y se rumoreó que durante unos años mantuvo una relación con Joaquín Zamora, director de programas de televisión como La Isla de los Famosos, donde Paula trabajó como presentadora.