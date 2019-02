Pepe de Lucía, padre de Malú, habla sobre su relación con Albert Rivera

"NO LO HE DIGERIDO"

La revista 'Semana', la misma que publicó las comentadas imágenes de Malú saliendo de la casa de Albert Rivera tras pasar la noche de San Valentín juntos, ha hablado con el padre de la cantante, Pepe de Lucía.

Pepe de Lucía, hermano del fallecido Paco de Lucía, ha dado una entrevista en la que asegura que Rivera y él ya se conocían y que son amigos. "Él también es amigo mío. Conozco a Albert de hace tiempo. Antes que mi hija. A él le gusta mucho el flamenco y congeniamos", explica el progenitor, que además confiesa que han ido "al teatro juntos".

De la relación que su hija mantiene con el político ha querido dar pocos detalles: "Yo, la verdad es que, sinceramente, no entro ahí. Mi hija es mayor de edad, es muy independiente, muy liberal y muy inteligente. Siempre lo ha sido", cuenta.

"Entre familia tenemos trazada una línea para no meternos en la vida de cada uno. Yo tengo más hijos y los respeto por lo mismo que ellos me respetan a mí, así que prefiero que no te molestes conmigo y lo dejemos para el momento en el que... Bueno, yo es que todavía no lo he digerido".

Malú cancela su gira 'Oxígeno Tour' por problemas médicos

Live Nation y Riff Music lamentan anunciar la cancelación de 'Oxígeno Tour'. Malú ha sido operada a principios de este mes para solucionar la rotura de ligamentos que sufrió su tobillo derecho tras una caída durante los ensayos generales de la gira, lo que obliga a la artista a anular todos los conciertos programados.