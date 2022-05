"De pequeño quería ser gamer": los motivos por los que Bad Bunny se decantó por la música

Te interesa Bad Bunny sorprende a sus fans al terminar su nuevo disco con una canción antigua

Bad Bunny sigue su rápido camino hacia el Olimpo del trap latino. Después de la publicación de su último disco 'Un verano sin ti', el artista puertorriqueño se ha pasado por Twitch con Ibai Llanos, donde ha hecho importantes revelaciones.

A pesar de su breve carrera musical, el cantante lleva muchos años componiendo, sin embargo, no siempre ha querido dedicarse a ello: "De pequeño quería ser gamer. Antes jugaba más a videojuegos, pero cuando llegó la música a mi vida ya no tuve tiempo para otra cosa".

"Cuando empecé a los 15 años a hacer ritmos, me enamoré de hacer música y ya no tuve oportunidades ni espacio para los videojuegos", ha confesado.

¿Habrá concierto de Bad Bunny en España?

La gira de 'Un verano sin ti' lleva a los fans de Bad Bunny locos, ya que esperan con ansia la confirmación de las fechas. ¿Pasará por España? El cantante ha asegurado que "no hay nada confirmado para España", pero ha esperado que al final si acuda: "La última vez que fui fue en 2019. Tenía confirmada una gira en 2020 pero vino el covid y todo se jodió".

La crisis de 'mediana' edad del cantante

Bad Bunny tiene ahora mismo 28 años, pero no quiere crecer más: "Cuando llegue a los 30 seré super viejo. Al cumplirlos, yo llevaré la juventud a esa edad, pero ahora mismo no la tiene".

Además, ha reconocido que sufrió una crisis cuando cumplió 20: "Me sentía triste porque me veía muy mayor. Pensaba que en nada tendría 60".

Sin embargo, su opinión sobre crecer es clara: "La juventud está dentro de ti. Llegaré a los 65 y estaré igual que ahora. La gente envejece según lo que vive. Hay algunos que pasan por situaciones que los hace envejecer de espíritu".

"Yo siempre haré música porque me encanta y la hago desde que tengo 13 años y nadie sabía nada de mí", ha afirmado, prediciendo que "eso no significa que cuando tenga 65 publique la música que componga".

Las próximas apariciones de Bad Bunny en el cine

Más allá de la música, Bad Bunny también se ha sumado a grandes superproducciones de cine que se estrenarán próximamente: "Ahora en verano sale la película que hice junto a Brad Pitt llamada Tren bala y en 2023 empiezo a grabar El Muerto de Marvel".

El Muerto es un luchador cuyos poderes se transmiten por ascendencia en forma de máscara. Según la web oficial de Marvel, estos poderes le otorgan una fuerza sobrehumana. La primera aparición de El Muerto fue en el cómico Daze of the Dead: The Número Uno Edition, de febrero de 1998. En este cómic se cuenta la historia de Diego, un joven mexicano de 21 años que vive en California y que un día es secuestrado y sacrificado por los dioses, volviendo un año después a la Tierra, con poderes sobrenaturales. Él es El Muerto.

Bad Bunny no dará vida a este episodio. En el escenario de CinemaCon, los ejecutivos de Sony sugirieron que Ocasio interpretará a un antihéroe a punto de heredar el poder de su padre aunque no se sabe nada más.

Incluso ha participado en otros rodajes como Narcos o Fast and Furious 9.