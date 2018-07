Pharrell Williams y U2 se disputan el Oscar 2014 a 'Mejor Canción Original'

Happy de Pharrell Williams se ha convertido en Número 1 en medio mundo. Es tal el acierto de este tema que los críticos del séptimo arte han decidido invitar a su intérprete a la 86ª gala de entrega de los Oscar, por estar incluida en la película Gru 2 (Despicable me 2). Y es que un tema happy en la banda sonora de una película de animación siempre triunfa (Smash Mouth en Shrek, Juan Magán en Tadeo Jones, Auryn en Rompe Ralph, LMFAO en Hotel Transylvania...), aunque no tanto como para alzarse con galardones.

Pharell tiene números, pero se enfrenta a unos veteranos U2 (ya fueron nominados con Gangs of New York) y su tema Ordinary love, incluida en la biopic Mandela: El largo camino hacia la libertad, de tremenda actualidad tras el reciente fallecimiento del honorado político. La canción lleva el sello inconfundible de los irlandeses, profunda, ganadora de un Globo de Oro y el contexto toca la fibra sensible. El resto de nominados a Mejor Canción Original son Bruce Broughton y Dennis Spiegel por la canción Alone Yet Not Alone de la película homónima, Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez por Let it go de Frozen y The moon song de Karen O (cantante de Yeah Yeah Yeahs) para la cinta de Spike Jonze Her.

En el apartado de Mejor Documental encontramos Veinte Pies de Stardom (A 20 pasos de la fama) de Morgan Neville, que recorre la vida de cantantes que siempre estuvieron “en la parte trasera del escenario”, Darlene Love, Mary Clayton, Judith Hill, Lisa Fischer, Tata Vega y Jo Lawry, con la participación de músicos a los que ellas han puesto su voz de apoyo como Bruce Springsteen, Stevie Wonder o Mick Jagger.

En el resto de categorías destacan Owen Pallett y Will Butler de Arcade Fire, nominados por la banda sonora de Her; y Jared Leto (30 Seconds to Mars) que tiene grandes posibilidades a hacerse con la estatuilla a mejor actor secundario por Dallas Buyers Club, después de llevarse el Globo de Oro el pasado domingo.

Las grandes descartadas en estos 86ª edición de los Oscar han sido Atlas de Coldplay (Los juegos del hambre: en llamas), I see fire de Ed Sheeran (El Hobbit), Sweeter than fiction de Taylor Swift (One chance), Young and beautiful de Lana del Rey y 100$ Bill de Jay-Z (El Gran Gatsby).