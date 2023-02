Pink, harta de la polémica con Christina Aguilera, le manda un mensaje directo a la artista

Más de dos décadas después del lanzamiento de Lady Marmalade, colaboración entre Pink, Christina Aguilera, Mya y Lil Kim; la enemistad entre las dos primeras ha vuelto a ser tema de interés.

Toda la polémica ha vuelto cuando Pink, durante una entrevista con Buzzfeed UK ordenó sus videoclips más icónicos dejando en última posición el de Lady Marmalade. "No fue nada divertido de hacer. Yo soy todo diversión", dijo con una enorme expresión de asco en su rostro.

Esto hizo pensar que el problema de ese rodaje fue Christina Aguilera. Además, siempre se dijo que Pink se molestó que le dieran más protagonismo a Xtina en el tema que al resto de las artistas.

Tras las críticas recibidas, Pink explotó a través de redes sociales: Estáis todos locos. Xtina tenía mierdas que hacer con quien estaba en esa canción. Por si no lo sabíais, no estoy 'tirando mierda' de alguien por decir una y otra vez lo que ocurrió. Tengo un 0% de interés en vuestro puto drama. Si no os habíais dado cuenta, estoy un poco ocupada vendiendo (discos)".

Como ha visto que en las entrevistas en las que está promocionando su nuevo álbum, Trustfall, continúan preguntándole por esta enemistad más que por su propio trabajo, Pink ha vuelto a utilizar su cuenta de Instagram para desahogarse y dirigirse directamente a Christina Aguilera para zanjar el tema.

Acusa a la prensa de enfrentar a las mujeres

"Estoy muy triste y decepcionada por la narrativa que rodea a parte de la prensa que he estado haciendo en torno a mi álbum Trustfall"; ha empezado escribiendo.

"Si bien parte de la responsabilidad recae en mí y en mi incapacidad para mentir, y mi extraña habilidad para compartir en exceso, mi verdadera decepción radica en el hecho de que el arte nunca puede ser el centro de atención cuando eres mujer", ha continuado.

La artista ha continuado lamentando que, a pesar de haber hecho un álbum increíble que se suma a una trayectoria con 11 discos y giras en las que ha llenado estadios y donde se ha rodeado de un equipo maravilloso, no sea tanto de interés como el enfrentamiento entre mujeres: "Lo que te preguntan una y otra vez es una tontería que se ha ido alimentado desde mis 20. Yo también asumo la responsabilidad, no tengo práctica esquivando las gilipolleces que nos lanzan a las mujeres trabajadoras. Soy directa, pero nunca he mentido"

Mensaje para Christina Aguilera

Además, considera que este tipo de preguntas sólo se lo hacen a artistas mujeres: "Y por cada una o dos mujeres con las que he tenido problemas, hay cientos a las que he felicitado, apoyado y amado. Pero no hablamos de eso. Me pregunto cuándo fue la última vez que se le preguntó a Bradley Cooper o Robert Deniro en una entrevista tras otra sobre cualquier discusión que hubieran tenido. ¿Qué tal Christian Bale? Nos ceñimos al arte con ellos, ¿No es así? Me gustaría tener la misma oportunidad".

Por último, se ha dirigido directamente a Christina Aguilera: Para Christina, ya sabes en qué punto nos encontramos. Resuelto. Adelante y hacia arriba".