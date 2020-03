El poderoso mensaje de Alejandro Sanz tras 15 días de confinamiento

Alejandro Sanz ha utilizado las redes sociales para lanzar un mensaje de tranquilidad ante la crisis del coronavirus . El cantante ha reflexionado sobre la situación, ha agradecido el trabajo de todo el personal sanitario y ha pedido que no nos rindamos .

La crisis del coronavirus ha obligado a cancelar y posponer giras y conciertos de numerosos artistas. Uno de los afectados ha sido Alejandro Sanz, que desde el primer día ha promovido la cuarentena.

Tras entrar en el salón de nuestra casa con un concierto junto con Juanes, el artista nos regaló '#ElMundoFuera (improvisación)', una canción muy especial creada desde el confinamiento. Y ahora, ha lanzado un poderoso mensaje sobre estos días en casa.

"Yo sé que es desesperante, que estamos cansad@s de estar en casa... que parece que la situación no mejora, que todo son malas noticias...", escribe Alejandro Sanz, que añade unas palabras de esperanza: "pronto se verán los resultados de la cuarentena, creedme, pronto empezaremos a ver el fruto del sacrificio, no se desanimen, aguantamos...".

Además, también ha pedido que no tiremos la toalla: "Nuestr@s sanitari@s y personal de servicio, fuerzas de seguridad, profesionales, autónomos... tod@s son nuestro ejemplo. Si ellos no se rinden nosotros tampoco... No nos defraudemos... seguimos".

Su mensaje acaba con un: "Somos fuertes, somos la humanidad...y aprendemos rápido. #AquíNoSeRindeNadie".