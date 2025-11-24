El accidentado paso de Anuel AA por España: conciertos cancelados, horas de retraso y mucho más

El viernes 14 de noviembre iba a empezar el periplo español de Europe Tour 2025 de Anuel AA. El cantante puertorriqueño había anunciado ocho conciertos en nuestro país para la segunda mitad del mes de noviembre pero nada salió como se había previsto en junio, cuando se anunció la gira europea del artista.

Cancelaciones, retrasos y conciertos interrumpidos abruptamente han sido, a grandes rasgos, el resumen de su paso por España, que iba a terminar este lunes 24 de noviembre en Madrid pero ha tenido que aplazarse. Dos de los conciertos cancelados han sido reubicados para que Anuel AA pueda cumplir el compromiso que tenía con sus fans.

Tres conciertos cancelados

La primera cancelación se produjo en Valencia. El recién inaugurado Roig Arena iba a ser la primera parada de su gira pero un problema de salud, según anunció la promotora, obligó a suspenderlo y buscar una nueva fecha. El 27 de noviembre será la nueva cita.

La siguiente cita también tuvo que ser cancelada. En Sevilla se quedaron sin ver a Anuel AA por una cuestión climatológica. "Pero ustedes saben cómo somos… 😎 Anuel no deja a su corillo tirado. La nueva fecha ya está puesta: sábado 29 de noviembre de 2025 🗓️", apuntó la promotora al compartir la noticia en sus redes sociales.

Las cancelaciones también siguieron y los fans de A Coruña se quedaron sin ver a Anuel AA el domingo 16 de noviembre. "Desde Venues Produccoines hemos hecho un gran esfuerzo para poder traer a AA a A Coruña. Sin embargo, debido a la enfermedad del artista el evento ha sido cancelado", apuntó el comunicado distribuido en redes. El concierto no se reubicó y el importe de todas las entradas "será reembolsado íntegramente por el mismo medio" por el que fueron adquiridas.

Retrasos y un concierto demasiado corto

Tres cancelaciones a las que sucedieron retrasos. Mientras Málaga y Murcia se celebraron sin a priori sin incidencias, el concierto de Pamplona empezó varias horas tarde y en Barcelona pasó lo mismo.

En el Palau Sant Jordi no solo se retrasó la hora de inicio sino que el concierto terminó antes de tiempo. Las luces se encendieron sorpresivamente para avisar de que el tiempo había terminado. Lo siguiente fue cortarle en sonido al artista, que tuvo que finalizar la canción a capela con la compañía de los silbidos del público.

Y con este historia, Anuel AA llegó el domingo 23 de noviembre al Movistar Arena de Madrid más tarde de lo anunciado y, aunque no fue una sorpresa para nadie, las críticas de los asistentes no tardaron en llegar.

Anuel AA tiene una doble oportunidad de reconciliarse con los fans españoles esta semana: el jueves 27 estará en Valencia y el sábado 29, en Sevilla.