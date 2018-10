Polémica por esta modelo de Playboy que ha posado desnuda en la Basílica de Santa Sofía

Marisa Papen es una modelo belga que ha encontrado el éxito gracias a sus fotos como Dios la trajo al mundo en los lugares más insólitos y las situaciones más inesperadas. A la joven, habitual de la revista Playboy, le gusta ir más allá de las típicas fotos en topless en la playa y se ha quitado la ropa en Las Pirámides de Guiza y el Muro de las Lamentaciones de Jerusalén, entre otras localizaciones.

La última imagen que ha causado gran revuelo es la de su posado en la Basílica de Santa Sofía, en Estambul (Turquía). Un lugar sagrado para la religión ortodoxa. Papen viajó hasta Estambul junto al fotógrafo Jesse Walker para realizar varias imágenes en los lugares más icónicos de la ciudad turca para la campaña publicitaria de una marca australiana de gafas de sol.

Los usuarios de las redes han cargado duramente contra el desnudo, que consideran una ofensa para el mundo religioso. Sin embargo, a la modelo no le parece una provocación. "No es una llamada de atención, no es provocar por provocar, es un mensaje para la humanidad, orar por la igualdad, empujar los límites que la sociedad ha erigido a nuestro alrededor y liberarnos de todo lo que nos reprime", explicó Papen en su página web, donde se puede ver la fotografía original y sin censuras.

"Otros intentan hacer esto con arte o literatura, yo lo hago con mi cuerpo", resaltó la modelo, natural de Beringen (norte de Bélgica), en declaraciones que difunden los medios belgas y recoge EFE.

La imagen se tomó el marzo pasado pero ha sido ahora cuando ha cobrado especial relevancia. "Estoy sorprendida de la cantidad de gente que había, esperamos el momento adecuado y la foto solo nos llevó diez segundos", indicó la modelo. Papen afirmó que "el cuerpo humano es algo hermoso" y debería poder mostrarse "en lugares hechos para orar" con la intención de que "la gente piense".