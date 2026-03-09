Rosalía crea debate sobre separar al artista de su obra: "¿Quién soy yo para juzgar?"

Rosalía y la escritora argentina Mariana Enriquez han mantenido una profunda conversación sobre el arte en un encuentro organizado por Spotify. Durante un momento de la charla, la catalana defiende que es capaz de disfrutar de la obra de un artista a pesar de que, a nivel personal, haya tenido actitudes cuestionables. Y pone de ejemplo al pintor español Picasso.

"Nunca me ha molestado diferenciar al artista de la obra. Quizás a ese señor, si le hubiera conocido, no me hubiera caído tan bien por las cosas que me han explicado. Pero, quién sabe, a lo mejor sí. No me importa, disfruto de su obra", dice Rosalía. Y añade: "¿Hasta qué punto uno sabe si esa información es cierta o no? A no ser que yo hubiera convivido realmente con esa persona, ¿quién soy yo para juzgar?".

¿Y qué hizo Picasso? El artista es considerado "un gran cabrón", según apunta Vanity Fair. Françoise Gilot, pareja del pintor entre 1943 y 1953, habló de él para The Sidney Morning Herald: "Era muy cruel, sádico y despiadado con los demás y consigo mismo. [...] Picasso les mentía infinitamente a todas [sus mujeres] para mantenerlas orbitando a su alrededor de una manera perversa y posesiva. [...] Nunca quiso que su hijo llegara a nada; lo menospreciaba y lo convirtió en su chófer". Además, mantuvo una relación con Marie-Thérèse Walter (de 17 años) y utilizaba a sus parejas como modelos, algo a tener en cuenta en este debate.

El debate en redes sociales

Ante este contexto, las palabras de Rosalía han abierto un debate en redes sociales. "No puedes separar al artista de su obra porque el contexto lo es todo y sin la persona que hay tras el artista no hay obra. Esta es un reflejo de él y su vida. En casos como Picasso, clarísimamente, porque pintaban a las niñas y mujeres de las que abusaban, por ejemplo", opina @laraverina en X.

Distina persepctiva tiene el usuario @soyalexknowles: "Tiene razón, y me sorprende la reacción de la gente. Si empezamos a censurar artísticamente basándonos en una moral específica y actual a artistas del siglo XIX-XX, nos quedamos sin arte y sin museos".

Conversación entre Rosalía y Mariana Enriquez sobre Picasso

Rosalía: Me gusta mucho Picasso. Me gusta que se permitiera vivir en esas épocas distintas. 'Ahora me obsesiono con el azul, con esto, con lo otro...'. La valentía con la que pintaba diferente a los demás. Y nunca me ha molestado diferenciar al artista de la obra. Quizás a ese señor, si le hubiera conocido, no me hubiera caído tan bien por las cosas que me han explicado. Pero, quién sabe, a lo mejor sí. O no lo sé, y no me importa. Me disfruto de su obra.

Mariana Enriquez: Yo también puedo disfrutar de la obra plenamente, sabiendo lo otro. Me interesa mucho, de esta época, la información. Que uno pueda decidir cuándo hay algo que le interfiere en la obra. Pero a veces no.

Rosalía: Te entiendo. Pero ¿hasta qué punto uno sabe si esa información es cierta o no? A no ser que yo hubiera convivido realmente con esa persona y hubiera tenido una experiencia real de esa persona, ¿quién soy yo para juzgar? No sé si, de golpe, hubiéramos sido amigos o no, no lo sé, pero me encanta lo que hace.