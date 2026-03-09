Imitan 'Esa Diva' de Melody en 'Tu cara me suena' de Croacia: "Tu actuación fue poderosa y convincente"

Es bien sabido que tanto Tu cara me suena como Melody son todo un éxito, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, pero muy pocos se esperaban que ambas cosas se fusionaran fuera de nuestras fronteras. ¡Nada más y nada menos que en Croacia!

Durante la emisión de la primera gala de Tu cara me suena en la televisión báltica (Tvoje lice zvuči poznato), el cantante David Amaro replicó la actuación de Esa Diva en Eurovisión 2025.

El concursante hizo una imitación tan ejemplar, acompañado de una puesta en escena a la altura, que logró hacerse con la victoria, ¡y pronunciando bastante bien en español!

A continuación, te contamos todas las similitudes con la actuación de Melody en el escenario de Basilea.

Semejanzas y diferencias de la actuación

Sorprendentemente, la actuación del esloveno fue bastante similar a la original, siendo aplaudida en redes también por este motivo.

Desde el vestuario, el cual se cambió con la misma velocidad que Melody en Eurovisión y salió radiante tras una cortina roja, hasta el cuerpo de baile que le acompañaba y realizó una coreografía bastante similar a la del equipo de la sevillana; todo ello está perfectamente plasmado.

Probablemente, la diferencia más notable se encontraba en los juegos de cámara y luces, visiblemente más pobres que en la versión original, y las proyecciones de las pantallas y estructura final, menos espectaculares y fluidas que las que acompañaban a Melody.

La valoración del jurado

"¡Guau! Al principio me preguntaba si lo había leído mal. Pensé que cantaba una mujer. Eres muy convincente", opinó Martina, una de las juezas de Tu cara me suena en su versión croata.

Por su parte, Mauro, otro de los miembros del jurado, también le valoró muy positivamente: "Si alguien, David, está hecho para el escenario, ese eres tú. Primero, tu pronunciación casi perfecta del español. Segundo, tu actuación fue tan poderosa y convincente".

Sin embargo, David Amaro tiró de humildad tras su valoración: "Debo decir que no recuerdo nada de la actuación. Todos dijeron que fue genial; estaba trabajando en piloto automático mientras estaba en el escenario, o como me decía mi cuerpo. Ni siquiera era consciente de lo que estaba pasando".