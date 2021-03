La preciosa despedida de Rosario Flores a Quique San Francisco

El pasado lunes fallecía el actor Quique San Francisco después de permanecer más de 40 días ingresado en el hospital Clínico de Madrid a causa de una neumonía bilateral.

El mundo del cine y el espectáculo está completamente devastado por esta pérdida, y son muchos los compañeros de profesión y otras personas que han trabajado con él los que han querido publicar emotivos mensajes despidiéndose públicamente del actor.

Rosario Flores, con quién el actor mantuvo una relación sentimental durante 4 años en la década de los 80, se ha tomado un par de días para asimilar lo sucedido antes de hacer cualquier tipo de comunicación en redes sociales.

"Se me ha ido mi compañero, Mi maestro, mi amor. Llevo tu esencia en mi corazón, Contigo se me abre la herida, se me va una parte de mi vida, Nunca te olvidare Mi Genio inigualable", empieza escribiendo Rosario junto a una foto de los dos juntos y su canción 'Lección de amistad' de fondo.

"Crecí a tu lado y me llenaste de sabiduría y Felicidad, Contigo aprendí de la belleza verdadera de la facilidad de saborear la vida sin descansos sin normas. Tú siempre dando amor a cambio de nada Mi ángel de los ojos brillantes. Siempre vivirás en mi", continuaba.

Para terminar, Rosario también ha querido felicitar el cumpleaños a su padre y a su amiga Mariola Orellana, mujer de Antonio Carmona.

SEGURO QUE TE INTERESA

👉 Quique San Francisco y Rosario Flores, una historia de amor que terminó por las drogas

👉 Javier Cárdenas recuerda a Quique San Francisco: "La profesión se portó muy mal con él cuando más falta le hacía"

👉 Pablo Motos despide a su amigo Quique San Francisco y le dedica un vídeo lleno de recuerdos