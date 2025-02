La primera vez que Àngel Llàcer habló de su pareja, su reciente ruptura y el día que fue a una boda y se acostó con el novio

Àngel Llàcer es uno de los rostros más reconocidos de nuestra televisión. Por ello, por todos es conocido que el comunicador estuvo a punto de morir en 2024 a causa de una bacteria que contrajo en Vietnam.

Ya recuperado, tal y como él mismo ha contado, Àngel Llàcer volverá a ocupar su silla en Tu cara me suena, y cada vez se lo podrá ver más en televisión, como en El Hormiguero.

Pero pese a que el catalán ha sido transparente con todo el proceso que ha vivido con su enfermedad, lo cierto es que hay algo de lo que habla muy poco pese a que genera mucha curiosidad: su vida sentimental. No obstante, en los últimos años se ha conocido un poquito más quién ha ocupado el corazón de Llàcer.

Una pareja durante más de 6 años

Sorprendentemente, Àngel Llàcer hizo una excepción en mantener su vida sentimental al margen y habló de quién era su pareja en 2023. Fue en el programa Abrimos hilo de Xavier Sardà donde el actor se abrió como nunca: el catalán explicó que tenía pareja desde hacía "seis años".

Aunque no entró en detalles sobre su identidad, sí contó que se 'casó' a su manera: "En vez de casarnos celebramos la fiesta del amor. En la última fiesta que hicimos yo iba de sevillana y él de cordobés".

Sin embargo, tan solo unos meses después Llàcer confesó en una entrevista para El Español que la relación había llegado a su fin, y que estaba pasando una época de "pérdidas" en su vida.

"Estoy en un momento en el que tengo todas las casillas de mi vida por llenar, porque he tenido un año de abandonos, como el de mi perro, mi pareja o mis vecinos… Yo que hace un año tenía una casa alegre y feliz, ahora tengo una casa triste. Llego y estoy solo", relató el catalán.

Un lío con el novio de una boda

Pese a guardar en la privacidad su vida personal, alguna vez el actor ha contado alguna que otra anécdota, y entre ellas se encuentra una relacionada a su vida más íntima, y no precisamente con su pareja.

En el mismo programa de Xavier Sardà, Llàcer hizo reír a los presentes por un momento difícil de creer que vivió cuando asistió a una boda: "Fui a una boda de un chico y una chica que se casaban por la Iglesia. Pues yo mantuve relaciones sexuales con el novio en el lavabo. El día de su boda".

De esta surrealista situación Llàcer dio incluso más detalles: "La cosa no iba conmigo. Si yo estaba ahí y me están buscando, pues me encuentran. Yo escuchaba que le llamaban y pensaba: 'Madre mía, cómo nos encuentren...'".