La salud de Àngel Llàcer y por qué estuvo a punto de morir

Àngel Llàcer estuvo a punto de morir en 2024. Así lo dice él mismo cuando cuenta la enfermedad que tuvo que atravesar a lo largo del año.

Aunque ya se conocía que el colaborador de televisión estaba pasando por un bache de salud, la cosa preocupó de verdad ante su ausencia como jurado de Tu cara me suena.

Y es que el comunicador se ha visto afectado por una peligrosa bacteria, shingella, que contrajo durante un viaje a Vietnam. El catalán pasó todo un infierno hasta que le dieron con lo que le ocurría, y también lo pasó mal en pleno tratamiento, pues estuvo ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Mo obstante, no fue hasta principios de julio cuando Llàcer se dejó ver por redes sociales por primera vez y, con ello, se conoció de verdad la gravedad de su estado. El presentador contó todo lo que le había pasado: "Sufrí una fascitis necrotizante, que derivó en cuatro operaciones en la pierna y catorce días de UCI. Fueron momentos muy difíciles, en los que se temió por mi vida; incluso llegué a despedirme de mi familia y de mis seres queridos".

"Ha sido un momento muy complicado, seguramente el peor de mi vida, tanto a nivel físico como emocional; pero como siempre hay que quedarse con lo positivo de todo… y yo me quedo con todo el amor y el cariño que he recibido estas semanas", añadió el presentador

Su primera aparición televisiva tras la enfermedad

Su vuelta a televisión llegó en septiembre de 2024, tras pasar varios meses apartado del foco público. El presentador acudió al programa catalán Col·lapse, donde se sinceró sobre su recuperación y reconoció que pensó que iba a morirse.

Allí, el presentador se bajó los pantalones para mostrar las inmensas cicatrices que le atravesaban la pierna de arriba a abajo, pero también de un lado a otro. "Esta fue la primera operación", explicó mientras recorría con el dedo la primera marca, muy larga. Acto seguido, señaló el resto de marcas que tiene por el muslo y el gemelo.

"Lo que pasó fue que indiscriminadamente fueron sacando", contó sobre lo que hicieron los médicos en quirófano sobre el tejido afectado por la bacteria, dada la gravedad de la enfermedad.

Así, en el programa presentado por su amigo, Ricard Ustrell, Àngel Llàcer se abrió completamente con el público. "Todo comenzó con dolor de barriga y fiebre. Fui al hospital en Madrid, me pusieron una lavativa, me dieron el alta y me fui a casa. Al día siguiente volví porque seguía mal, y estuve ingresado diez días. Pensaba que ya estaba curado, que la bacteria había muerto y ya estaba", relató

"Tenía la pierna muy mal, pero pensaba que era algo muscular. Tenía que ir a trabajar y no escuché a mi cuerpo", explicó sobre el proceso. Asimismo, el catalán expresó cómo se sentía: "Me pasó algo muy extraño, y es que tuve la premonición de que esa semana me iba a morir". Tal era su dolor que acabó ingresado: "Iba al fisio y de vuelta al coche no podía caminar (...) Volví al hospital y decidieron ingresarme para hacerme pruebas".

"Dos días después se complicó la cosa. Me dijeron que tenían que volver a operarme y veía que todo el equipo estaba espantado. Dijeron que era una operación muy complicada, que en casos similares que habían tratado la persona siempre había muerto. Me dijeron que o salía sin pierna, o no salía", detalló.

Por ello, se despidió de sus seres queridos: "No creía al 100% que me moriría, pero si me moría quería al menos haber dicho adiós. Me despedí de mis amigos y de mis padres. Perder a un hijo es lo peor que puede pasar, pero intentaba decirles que había vivido intensamente y que me iba contento y pleno. Ese día se me instaló la muerte, es una sensación muy fuerte".

Finalmente salió con vida, y no perdió la pierna, aunque ha tenido que aprender de nuevo a caminar con la ayuda de la rehabilitación. "Esa sensación de agarrarse a la vida es tremenda", manifestó Àngel Llàcer, quien ya se encuentra recuperado.

"He aprendido a poner un pie detrás de otro, literalmente. No puedo saltar ni subir escaleras, solo caminar, y lo hago lentamente. Aprender a caminar ha sido toda una metáfora", reflexionó Llàcer.

Su regreso a un acto público

El 14 de noviembre Llàcer acudió a la gala de los Premios Ondas 2024 para acompañar a su amigo Ricard Ustrell: "Los premios de mis amigos son mis premios". "Yo estoy bien, cojito pero bien", expresó ante los medios.

Ahora Àngel Llàcer vuelve a hablar de todo lo que ha tenido que pasar en El Hormiguero, casi un año después del viaje a Vietnam donde se contagió de la peligrosa bacteria.