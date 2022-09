Primeras palabras de Marina Theiss, la chica que han señalado como protagonista del vídeo con Íñigo Onieva

Nuevo capítulo en el culebrón entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva, a los que la noticia de su compromiso les duró apenas 19 horas. La buena nueva se vio empañada por la filtración de un vídeo del empresario besando a otra mujer, algo que ha hecho saltar por los aires tanto la boda como la relación de pareja, que según diversas informaciones estaría acabada. Incluso Isabel Preysler ha advertido a Onieva que no intente reconquistar a su hija.

Si en un primer momento Íñigo Onieva se afanaba por justificar su actitud asegurando que se trataba de un vídeo antiguo, grabado en el mismo festival -el Burning Man de Nevada- pero no este 2022, poco después la verdad caía sobre su propio peso. La música que sonaba en las imágenes y la vestimenta de Onieva dicen lo contrario y a él no le quedaba más remedio que pedir perdón públicamente.

Así, cuando todos aseguran que la ruptura de la pareja ya es una realidad, la joven a la que se había señalado como protagonista del vídeo ha querido pronunciarse. Marina Theiss, la modelo brasileña sobre la que tanto se ha hablado, desmiente se salga en el vídeo. Sí reconoce que conoció a Íñigo Onieva en el festival pero niega que haya surgido algo romántico entre ellos.

"Me gustaría aprovechar esta oportunidad para corregir lo que se ha estado rumoreando en los últimos días. Sí, estuve en Burning Man y conocí a Íñigo Onieva a través de un amigo en común. Nos tomamos fotos juntos, pero no pasó nada más allá de eso. No había ningún interés romántico entre nosotros y nunca sucedió nada. No soy la mujer del vídeo que han estado circulando y publicando", ha escrito en su cuenta de Instagram.

La joven, que trabaja como modelo con importantes agencias e incluso ha sido reportera de Fórmula 1, fue señalada como coprotagonista del vídeo a raíz de una foto en la que aparece subida a los hombros de Íñigo. Aunque en esta imagen sí se trata de ella, Theis desmiente que sea ella la joven que besa a Onieva en los labios.

"Estas acusaciones falsas y el mal uso de mi nombre e imagen no solo son hirientes, sino que también tienen repercusiones legales. Insisto en que los medios de comunicación cesen de inmediato con estas falsedades y asociaciones muy inapropiadas con una situación que no me concierne", añade antes de desvincularse por completo de esta trama amorosa.

"Les deseo a Íñigo y a su pareja lo mejor en su relación. Y a aquellos que me están enviando mensajes de odio por algo que no sucedió, espero que encuentren la verdad y la paz en sus corazones", asegura.