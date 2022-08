Los problemas de Shakira con la justicia: qué le reclama Hacienda y por qué canciones ha sido acusada de plagio

Te interesa Piqué acude a una boda con su nueva novia, Clara Chía Martí

Shakira se enfrenta a uno de sus momentos más agridulces de su carrera. Mientras que la cantante colombiana de 45 años arrasa con su tema Te felicito, que canta con Rauw Alejandro y que parece un ataque a Gerard Piqué, a nivel personal tiene varias batallas abiertas.

Envuelta en pleno proceso de separación del futbolista, quien ya ha rehecho su vida al lado de Clara Chía Martí, y sin todavía un acuerdo definitivo sobre la custodia de sus hijos Milan y Sasha, la artista se enfrenta a un proceso legal que podría costarle ocho años y dos meses de prisión y una multa de 23,8 millones de euros.

¿De qué se acusa a Shakira?

Shakira está llamada a juicio (aún sin fecha) después de haber rechazado el acuerdo que le propuso la Fiscalía para evitar la cárcel a cambio de una multa. Se enfrenta a seis delitos contra la Hacienda Pública y está acusada de defraudar 14,5 millones de euros entre 2012 y 2014, simulando que no residía en España.

Según la Fiscalía de Barcelona, la cantante eludió el pago de impuestos (IRPF y patrimonio) durante esos dos años, alegando que su residencia legal estaba en Bahamas. Sin embargo, la acusación señala que, en ese periodo, la barranquillera pasó en España más de 183 días, requisito que fija la ley para que alguien sea considerado residente fiscal, por lo que en esos años estaría obligada a tributar en España.

Apoyándose en los los informes de los inspectores de la Agencia Tributaria, la acusación también ha analizado la vida de la cantante en esas fechas, aportando pruebas documentales como el alquiler de un estudio de grabación cerca de Barcelona o sus visitas a la clínica Teknon durante el embarazo de su primer hijo, nacido en 2013.

Por este motivo, a Shakira se le atribuyen seis delitos contra la Hacienda Pública con dos agravantes: la elevada cuantía de la defraudación y “utilización de personas jurídicas interpuestas”, es decir, de sociedades en paraísos fiscales que le permitieron ocultar sus ingresos.

Shakira rechazó sustituir la pena de cárcel por una multa

Estos seis delitos podrían traducirse en una pena de ocho años y dos meses de prisión para la colombiana, que pudo haber evitado la cárcel si hubiese firmado el acuerdo que le propuso la fiscalía el pasado mes.

Shakira lo rechazó sosteniendo que no tiene ninguna deuda pendiente desde hace años —defiende que pagó los 17,2 millones de euros que le reclamaron—y volvió a insistir en que confió en el criterio de los especialistas y asesores que le aconsejaron sobre cómo pagar impuestos.

Dijo que la propuesta final era inasumible y declinó la propuesta, criticando duramente a la Fiscalía, a la que acusó públicamente de “intransigente” y de emplear “medios indebidos para presionar”.

La negativa de la cantante la llevará próximamente al banquillo de los acusados, donde la fiscal ha solicitado que se la interrogue junto a un total de 37 testigos. El juicio todavía no tiene fecha.

Piqué también fue acusado de un delito similar en 2019

Los términos no son nuevos para Shakira. Una situación similar vivió su ya expareja, Gerard Piqué, en 2019.

El futbolista también fue acusado por Hacienda de haber cometido un fraude fiscal similar, que tuvo lugar entre 2008 y 2010, por lo que el culé tuvo que enfrentarse a un cargo de 2,1 millones de euros. El caso fue anulado en 2021.

Canciones por las que Shakira ha sido acusada de plagio

Shakira se ha mostrado segura en todo momento, ya que conoce bien que es estar señalada como acusada. A lo largo de su carrera, se ha visto envuelta en otros escándalos, llegando a ser acusada de plagio en varias ocasiones y teniendo que dar la cara por su música. Estas son las acusaciones que tuvieron mayor repercusión.

Hips Don't Lie (2005)

Un año después de que salió esta canción como himno del Mundial de Alemania 2006, el cantante Jerry Rivera acusó a Shakira de copiar el inicio de su tema Amores Como El Nuestro (1992). La artista se defendió diciendo que fue Wyclef Jean el que sugirió que usase trompetas al inicio. Finalmente, Rivera no procedió con el caso ya que descubrió que la artista le había pedido permiso al compositor del tema, Omar Alfanno.

Loca (2010)

Uno de los temas de Shakira que mayor trascendencia ha tenido a lo largo de su carrera es Loca, la cual recibió numerosas críticas, ya que los coros son muy similares a los de la canción Loca Con Su Tiguere del dominicano El Cata.

Todo se complicó cuando el juez Alvin Hellerstein, de la Corte Federal de Manhattan, sentenció que ambas versiones eran un plagio de un tema del compositor Ramón Arias Vásquez. La canción original estaba escrita en argot dominicano, de ahí que su título fuera Loca con el tiguere.

Waka Waka (2010)

El himno del Mundial de Fútbol 2010 casi le terminó costando a la barranquillera once millones de dólares. Fue después de que el dominicano Wilfrido Vargas se diese cuenta de que el coro de la canción era igual a su tema El Negro No Puedo, interpretado por el grupo La chicas del Can en 1990.

La artista tuvo que confesar que usó su estribillo para homenajear a Sudáfrica, donde se celebraría uno de los eventos más esperados por los aficionados del fútbol.

Rabiosa (2010)

En este caso la colombiana fue culpada por haber copiado el baile de Kate Moss, quien salió en el video I Just Don't Know What To Do With Myself de White Stripes.

La bicicleta (2017)

En 2017, la intérprete participó en una colaboración con el también colombiano,Carlos Vives. La bicicleta fue una de las canciones más escuchadas de ese año, pero también estuvo envuelta en polémica, puesto que el cantante cubano Livam sintió que le habían robado parte de la melodía y la frase “que te sueño y te quiero tanto” de su canción Yo te quiero tanto, editada en 1997 por Maryla Dianik Romeu.

La cantante colombiana dijo en un tribunal que ella no encontraba ningún parecido y hasta cantó a capela ante el tribunal para demostrar las diferencias entre ambas composiciones. “La suya es un vallenato y la mía es una salsa”, aseguró. Salió absuelta.