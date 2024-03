Se pronuncia la mujer en silla de ruedas a la que Madonna criticó por estar sentada

Vanesa Gorman, la mujer a la que Madonna señaló por estar sentada durante su concierto en Vancouver, ha defendido a la cantante, que no sabía que estaba en sillada de ruedas.

Fue el fin de semana pasado cuando Madonna protagonizó un sonado desliz en su concierto en Vancouver, Canadá. La artista, que pretendía animar al público y caldear el ambiente, señaló directamente con el dedo a una mujer que se encontraba en las primeras filas.

"¿Qué haces sentada?", le recriminó. Segundos después, se percató de que la joven se encontraba en silla de ruedas y corrió a disculparse. "Ah, vale, políticamente incorrecto, lo siento. Me alegro de que estés aquí", dijo, intentando enmendar su error.

El vídeo del momento corrió como la pólvora en las redes sociales, donde muchos usuarios atacaron a la intérprete de Like a Virgin por su poca consideración. Sin embargo, la propia agraviada, Vanesa Gorman, defiende a la artista y le agradece sus disculpas públicas. Así lo ha confirmado en una entrevista con TMZ.

"Algunas personas en silla de ruedas pueden quedarse de pie, pero yo no. Ella no tenía ni idea de que estaba paralizada", dice, a la vez que aclara que no se siente ofendida por las palabras de la artista. Además, ha contado que lleva en esta condición desde 1999, tras sufrir un accidente de tráfico.