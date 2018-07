Una prostituta se graba con Justin Bieber en la cama

Brasil ha traído de cabeza a Justin Bieber durante los últimos días y ahora se suma una polémica más. A través de Youtube, una prostituta ha difundido una vídeo en el que el joven cantante aparece durmiendo plácidamente, al parecer tras una larga noche de juerga. Las redes se han incendiado de comentarios ante la siguiente cuestión: ¿pasó algo con la chica o no?

El paso de Justin Bieber por Brasil ha sido más que accidentado. Mientras la policía investiga al cantante por un grafiti en un muro de Río de Janeiro, una 'fan' ha compartido un vídeo en el que muestra al ídolo adolescente en un plácido sueño, con su sempiterna gorra a su vera.

Según el Daily Mail, la chica que ha compartido el vídeo (identificada por algunos como Tati Neves) había estado de fiesta con el cantante. "Justin estaba dormido en su casa [alquilada en Río] cuando fue grabado el vídeo", explicó una fuente cercana al tabloide británico.

Esta sería la mansión a la que ha tenido que trasladarse después de que, según medios cariocas, el fuese expulsado de su hotel. Al parecer, por haber intentado entrar en él con prostitutas y cuando se lo impidieron comenzó a destrozar objetos de su suite, un destrozo valorado en 6.000 dólares. En su nueva villa carioca, el cantante organizó el pasado domingo una fiesta, donde invitó a alrededor de 30 seguidoras que había conocido la misma noche en una discoteca, según medios locales.

Para amenizar la alocada velada junto a sus fans, el popular cantante hizo un abundante pedido de comida rápida, así como de todo tipo de chocolatinas y golosinas, aunque no permitió que ninguna de sus invitadas sacara ninguna fotografía del momento, ya que decidió confiscar todo tipo de dispositivos móviles y les obligó a firmar un contrato de privacidad.

Pero estas no son los únicos incidentes que ha dejado su estancia en el país, durante la que no ha cesado de protagonizar titulares. La policía carioca ha confirmado que está investigando al cantante por haber pintado supuestamente un grafiti en la pared exterior de un hotel de la ciudad. El día anterior, había sido fotografiado con algunos acompañantes pintando el citado muro.

Según un comunicado policial, el joven había recibido una autorización de la alcaldía de Río para hacer un grafiti en el muro de un muro de la ciudad olímpica en la favela de Vidigal (en una zona turístuca), sin embargo su equipo consideró que no había seguridad suficiente. "La autorización de la alcaldía no era válida para otros lugares".

Al parecer, ya han interrogado a un representante del cantante y siguen recopilando datos. Ya durante su visita a Colombia dejó pintadas en el país.

Bieber ha echado mano de las redes sociales para defenderse: "Todos los lugares que he marcado han sido aprobados. No invito a marcar la propiedad privada... Todavía apesto pero me divierto haciéndolo ;)".

Asimismo, algunos medios apuntaban que Bieber visitó durante el fin de semana un local en Río que en el pasado había sido cerrado por prostitución. Previamente, en Sao Paulo, ya había suspendido su concierto tras recibir un botellazo en plena actuacion. Los sobresaltos brasileños finalizaron este miércoles, cuando el ídolo adolescente y su equipo abandonaron el país rumbo a Paraguay.