La prueba de que Paula Echevarría tampoco sale bien en las fotos a la primera

Sabemos que conseguir la foto perfecta es tarea difícil, y muchas veces no sale a la primera. Ni siquiera los famosos y los expertos en posar lo consiguen. Así que, no te preocupes, que no eres el único al que le pasa.

Paula Echevarría nos ha demostrado que a ella también le cuesta conseguir LA foto. La actriz ha compartido a través de Instagram, una serie de imágenes que se ha hecho con su pareja, Miguel Torres, en la playa, y para llegar a la foto perfecta, les ha costado unos cuántos intentos...

Es cierto que ellos tienen una belleza natural innata y que hasta en las fotos de prueba salen guapos, aún así han tenido que repetir la foto casi 10 veces hasta conseguir una en la que ambos salen bien y sonrientes.

''Luego habrá quien piense que salimos bien a la primera...'', ha escrito Paula junto al montaje.

Y es que aun que no les haya salido a la primera, lo bueno es que se lo toman con humor y comparten las divertidas fotos con sus seguidores.