Puff Daddy y la muerte de su exnovia Kim Porter: ¿es verdad que el rapero está involucrado?

Te interesa La fortuna de Puff Daddy: un patrinomio en decadencia tras las acusaciones de abusos

Muchas son las teorías que están circulando por redes sociales a raíz de la detención de Puff Daddy. Entre otras cosas, se dice que Hillary Clinton estaría involucrada, que el rapero habría abusado de Justin Bieber cuando era pequeño, que Beyoncé conocía todo lo que ocurría o que Will Smith acosó a su propio hijo en una de las fiestas del estadounidense.

La gran parte de las especulaciones son falsas o solo hipótesis no confirmadas. Lo cierto es que Puff Daddy [[LINK:INTERNO|||Article|||66f5234e56e6b0e4a7912994|||organizaba fiestas]]a las que acudían algunos de los famosos más destacados de finales de los años 90, llamadas White Parties, y que después organizaría otros eventos llamados Freak Off Parties que la Fiscalía describe como "elaboradas actuaciones sexuales que Combs organizaba, dirigía y, a menudo, grababa electrónicamente".

Una de las teorías alrededor del caso de Puff Daddy se remonta a años atrás, cuando su exnovia Kim Porter murió en 2018 a causa de neumonía lobular cuando tenía 47 años, según confirmó el Departamento Forense del Condado de Los Ángeles.

Los rumores aseguran que el rapero podría estar relacionado con la muerte de la mujer. Las pistas serían un presunto libro de memorias escrito por Porter antes de su muerte y el vídeo real de Puff Daddy agrediendo físicamente en 2016 a Cassie Ventura, su novia por aquella época que después le demandó. A continuación, relatamos todo lo que se sabe sobre este "caso".

Puff Daddy con Kim Porter y sus hijas gemelas | Getty Images

La relación entre Puff Daddy y Kim Porter

Kim Porter era una modelo, cantante, actriz y empresaria estadounidense que mantuvo una relación intermitente con Puff Daddy entre 1994 y 2007. Juntos tuvieron cuatro hijos: Quincy Taylor Brown, hijo de la mujer que nació en 1991 y que luego fue adoptado por Diddy; el primer hijo biológico de la pareja, Christian Combs, nacido en 1994, y sus hijas gemelas biológicas, Jessie James Combs y D'Lila Star Combs, que nacieron en 2006.

Entre medias, el rapero tuvo una hija con otra mujer en 2006. Cuando Porter se enteró de la infidelidad, puso fin a su relación de forma definitiva. Entonces, ella decidió abandonar el hogar familiar en secreto, tal y como relató a Essence: "No había otra opción. ¿Crees que me hubiera dejado salir por la puerta? No hubiera querido que me fuera". Aun así, dijo que no le tenía miedo y que tomó esa decisión porque "quería ser dramática".

Cuando murió Kim Porter en 2018, Puff Daddy compartió en Instagram unas bonitas palabras hacia ella: "No sé qué voy a hacer sin ti, cariño. Te extraño mucho. [...] Éramos más que mejores amigos, éramos más que almas gemelas".

Las supuestas memorias escritas por Kim Porter

En plena acusación al rapero este 2024, han salido a la luz unas supuestas memorias escritas por la mujer antes de su fallecimiento. En ellas, supuestamente narraba el abuso físico que sufrió cuando salía con Puff Daddy. A lo largo de 60 páginas, también hablaría de su relación abierta, relaciones sexuales con otras parejas famosas y la presunta participación de Diddy en actividades sexuales con menores.

Puff Daddy con Kim Porter y sus hijas gemelas | Getty Images

Esto supone el foco principal de las acusaciones que relaciona al rapero con la muerte de la modelo, que realmente murió por neumonía. Sin embargo, los cuatro hijos de la pareja decidieron salir a defender a su padre ante las especulaciones generadas tras su detención en un comunicado publicado por Essence.

En él, niegan la autenticidad de que su madre escribiera esas memorias y todas las "horribles teorías conspirativas". "Nuestras vidas quedaron destrozadas cuando perdimos a nuestra madre. Ella era nuestro mundo y nada ha sido igual desde que falleció. Si bien ha sido increíblemente difícil aceptar que nos la hayan arrebatado tan pronto, la causa de su muerte ya se estableció hace tiempo. No hubo ningún crimen", zanjan los hijos.