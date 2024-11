Qué está pasando entre Beatriz Luengo y Willy Toledo: estas han sido las acusaciones hacia Yotuel

En estos últimos días, se ha generado mucho ruido mediático entorno a Beatriz Luengo y Willy Toledo. Todo ello, ha venido como consecuencia de un comentario en redes por parte del actor de Los amantes pasajeros hacia la pareja de la cantante Yotuel, afirmando que "es el paradigma de sujeto que vendería a su hijo por tres monedas". Todo esto, ha hecho que la cantante haya decidido demandar a Toledo por la vía penal. Pero, ¿de dónde ha venido toda esta polémica? Te lo contamos con todo lujo de detalles.

El comentario de Willy Toledo en redes, la raíz del conflicto

El pasado 18 de octubre se estrenó Patria y vida: The Power of Music. Un documental pilotado por Beatriz Luengo en el que plasma la historia de seis raperos cubanos que escriben la canción Patria y Vida. Un título, que no fue escogido al azar ya que hacía contraposición al lema Patria o Muerte atribuida a Che Guevara. En 2021,este tema inspiró a un movimiento social contra los líderes cubanos, convirtiéndose en todo un símbolo. Sin embargo, la canción está prohibida por el régimen, algo que forzó a la entrada en prisión de uno de los raperos y al exilio del resto.

Yotuel, pareja de Beatriz Luengo y con quien lleva más de dos décadas juntos, es uno de los compositores de esta canción de esta canción, quien no puede volver a su país de origen.

En mitad de la promoción del documental, la pareja estuvo en el plató de Late Xou, presentado por Marc Giró. Durante su paso por este formato el cantante cubano alertó de las consecuencias de la creación de este tema. "Si escuchas la canción vas preso diez años. Y si en Facebook buscas Patria y Vida, estando en Cuba, te meten cinco años en la cárcel".

Tras estas declaraciones, Willy Toledo se pronunció en la red social 'X'afirmando que todo lo que estaba contando Yotuel era "mentira", y señalándole además como "sujeto que vendería a su hijo por tres monedas".

Es por ello que esto ha provocado el enfado de Beatriz Luengo quien mostró su enfado a través de redes. "Es aberrante que usted ponga en su boca a mi hijo (menor de edad) para insultar a mi marido. Que sea capaz de decir algo tan fuerte como que mi marido “lo vendería por 3 monedas” y lo peor es que los medios de mi país se hagan eco", expresaba.

En su respuesta en redes, la artista de El Hechizo mostró toda su rabia en su escrito: "Mi hijo es absolutamente querido y sus padres luchan por él cada día con muchísimo amor. Cada día da más asco señor Toledo". Unas palabras que finalizó diciendo que le había puesto una demanda. "Nos vemos en los tribunales", concluía.

Beatriz Luengo y Yotuel, dan un paso al frente

Con esta polémica, que ha estado servida en redes, lo cierto es que la pareja ha decidido hablar del tema y evitar así el silencio con respecto a este tema. De hecho, Beatriz Luengo habló en Y ahora Sonsoles, asegurando que ha interpuesto una denuncia por la vía penal. "No acepto ningún chiste, mi hijo no entiende la ironía".