Qué está pasando entre Kanye West y Bianca Censori: los rumores sobre su divorcio

El estadounidense Kanye West (47 años) y la australiana Bianca Censori (30) vuelven a protagonizar titulares y rumores en redes sociales tras las nuevas informaciones que llegan sobre un posible divorcio entre ellos.

Según ha publicado el medio Daily Mail un día antes de San Valentín, el matrimonio "se encamina al divorcio" y matiza que, seguramente, Bianca Censori habría recibido cinco millones de dólares tras su unión durante dos años y medio. El portal cuenta como fuente con un contacto cercano al rapero, que confirma que la pareja ya se ha separado y que "esperan una presentación legal para poner fin al matrimonio en los próximos días".

Sin embargo, The Hollywood Reporter ha informado en exclusiva el mismo 13 de febrero que West (también conocido como Ye) y Censori no planean divorciarse, tal y como asegura el representante de la pareja desde hace mucho tiempo, Milo Yiannopoulos. "Ye y Bianca están en Los Ángeles, a punto de disfrutar juntos del día de San Valentín. Los anuncios sobre su vida privada vendrán directamente de ellos, no de rumores sin fuentes en la prensa sensacionalista", dice.

Y añade:"¿Es esta la quinta o sexta vez que la prensa informa erróneamente que Ye y Bianca se están separando? He perdido la cuenta".

La polémica aparición de Kanye West y Bianca Censori en los Grammy 2025

Los rumores sobre su divorcio llegan poco después de la comentada aparición de Kanye West y Bianca Censori en la alfombra roja de los Premios Grammy 2025, celebrados el 3 de febrero.

Bianca Censori y Kanye West | Getty

El rapero y Bianca Censori aparecieron dispuestos a convertirse en los protagonistas de la noche. El look de la mujer fue el más comentado de la alfombra roja, donde lució una malla traslúcida que dejaba su cuerpo completamente desnudo. Sin censura en el pecho o los genitales.

Esta pose juntos no gustó demasiado al público general, que estuvo días poniendo en duda los términos de la relación de West con Censori. Muchos opinan que existen dinámicas de poder entre ellos que no son adecuadas en el contexto de una relación sana, y el Daily Telegraph incluso dijo que Censori parecía "incómoda y temerosa" cuando se quitó el abrigo que dejaba su cuerpo al descubierto.

No es ningún secreto que Bianca es fan de mostrar carne en sus estilismos. Sin embargo, lo que los usuarios cuestionan es si esto lo hace por iniciativa propia o no. TMZ asegura que entre West y Censori existe un contrato que establece que ella no puede "hablar nunca y tiene que vestir lo que él quiera".