Qué está pasando entre Leire Martínez, Amaia Montero y La Oreja de Van Gogh

El malestar de Leire Martínez con los constantes -y, según ella, infundados- rumores sobre el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh han enturbiado el ambiente entre los fans de la banda y el público en general. La cantante de Gipúzcoa abandonó la formación en 2007 para emprender una carrera en solitario y un año después Leire Martínez se incorporaba como nueva vocalista.

Nadie niega que el grupo ha sido artífice y responsable de algunas de las canciones más importantes del pop español y algunos no se explican esta turbiedad en los últimos acontecimientos.

Por eso mismo, repasamos por orden cronológico todo lo que ocurrido en torno a la banda en los últimos meses:

Junio de 2024: Isabel Rábago afirma que Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh

La periodista Isabel Rábago afirmaba en el programa Juntos, de TeleMadrid, que la exvocalista se reuniría con su antigua banda para iniciar una nueva gira de reencuentro.

Sin embargo, la banda se encontraba de tour por España con su líder femenina actual, Leire Martínez. Aun así, la información cayó como una bomba y numerosos medios digitales se hicieron eco de la noticia.

Junio de 2024: La Oreja de Van Gogh comparte un vídeo con la voz de Amaia

Días antes de que la información de Rábago saliese a la luz, la banda publicaba en su perfil oficial de Facebook un pequeño tráiler de un concierto en el que, aunque en las imágenes se ve a Leire Martínez, la canción que se escucha es la versión original de '20 de enero' en la voz de Amaia Montero.

Julio de 2024: Amaia Montero reaparece con Karol G

Llevaba dos años sin subirse a un escenario, retirada del foco público para cuidar sus graves problemas de salud. La aparición sorpresa de Amaia Montero sobre el escenario del Santiago Bernabéu para acompañar a Karol G en uno de sus cuatro multitudinarios conciertos causó auténtico furor en el fandom y la opinión pública.

La artista colombiana le dio la mano durante el show, le dedicó numerosos gestos de cariño y la de Gipúzcoa cantó Rosas en un momento que ha quedado grabado en la memoria de todos los asistentes.

Julio 2024: Amaia Montero asegura que volverá a la música

Dos días después, la cantante mostraba su entusiasmo por continuar con una carrera musical que dejó aparcada para cuidarse.

En una charla con Gtres desde el aeropuerto de Barajas, la artista sonreía, pletórica, y dejaba la puerta abierta a su regreso a los escenarios. En este momento, muchos fans especularon si esto podría suceder con su antigua banda.

Julio 2024: la declaración de amor de La Oreja de Van Gogh a Amaia Montero

"Sigo sin conocer a nadie como tú". Ese fue el mensaje que Pablo Benegas -guitarrista de LODVG- le dedicó a Amaia en sus redes sociales, una de las numerosísimas muestras de amor y cariño que la artista recibió aquellos días. Sin embargo, algunos vieron en sus palabras un desaire a la actual integrante de la banda, Leire Martínez.

"Treinta años después cierro los ojos y sigo escuchándote cantar 'Nothing compares to you'. Y efectivamente, treinta años después sigo sin conocer a nadie como tú", escribía. Horas más tarde, Amaia contestaba: "Entonces, todo lo que tenemos que seguir haciendo es volver a esa noche en la que nos conocimos y que cambió para siempre nuestra historia. Para mí tampoco nadie se compara a ti. Te quiero con el alma, Pablo".

Agosto 2024: Pablo Benegas niega la vuelta de Amaia Montero

Las teorías y los rumores habían crecido como una bola de nieve y a la banda no le quedó más remedio que desmentir el reencuentro con Amaia. Salieron al paso aludiendo a una buena relación con Amaia pero dándole su sitio a Leire Martínez, que lleva casi 17 años integrada en la formación.

"La relación es buena, pero no tendría sentido. Tiene un punto demasiado comercial y nosotros no estamos ahí. Queremos seguir escribiendo canciones. Cada vez nos cuesta más, buscando las mejores palabras y melodías. Es nuestro principal motor", decía al periódico El Español. "No sabemos de dónde ha salido tal rumor. El grupo tiene cerrada una larga gira este verano", añadían.

Septiembre de 2024: Leire Martínez muestra su malestar con lo ocurrido

Contundente, tajante y sin pelos en la lengua, Leire Martínez dejaba ver su malestar por la existencia de estos constantes rumores en una charla con Navarra Televisión.

"Es verdad que no me gustan las faltas de respeto. A mí que se diga que Amaia vuelve al grupo no me importa, no me afecta para nada, lo que no me gusta es que se me ningunee a mí cuando se dice eso. Quiero decir, si Amaia vuelve, pudiera ser verdad, o no... Yo es algo que ahora mismo no me planteo, y además será el grupo el que tenga que decir si esto va a ser así o no. A mí lo que no me gusta es escuchar y ver determinados comentarios de 'ah, pues bien, qué maravilloso que vuelva'. Pero bueno, ¿y yo qué? Parece que a todo el mundo se le olvida que hay una cantante en el grupo, que llevo 16 años. Me resulta feo eso, parece que no importa nada", aseguraba.